Kast afirma que “cada 8 horas asesinan a un chileno”: impreciso 🟠

La noche de este miércoles el candidato presidencial del pacto Cambio por Chile, José Antonio Kast afirmó en medio del debate que “cada ocho horas asesinan a un chileno”.

El equipo de Fact Checking de La Tercera revisó las cifras oficiales de víctimas de homicidios y comprobó que la afirmación del candidato republicano es imprecisa.

Según las estadísticas del último Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile, que agrupa las cifras oficiales de los organismos de seguridad en el país, durante el año 2024 murieron 976 chilenos, que equivalen al 80,9% del total de personas fallecidas por ese delito.

Considerando dicha cifra, y calculando que el año tiene 8.760 horas, la cifra demuestra que muere un chileno cada 8,9 horas en el país .

Si se calcula con el total de víctimas de homicidios, e incluyendo a extranjeros, entonces el promedio disminuye a 7,2 horas.

El año en que el un homicidio ocurriía cada ocho horas fue durante 2020. Sin embargo cuando Kast comentó el dato no especificó si se refería a algún año en particular.