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    Nacional

    Kast encabeza comité de emergencias con delegados regionales por sistema frontal: “Tenemos que seguir en alerta”

    Más tarde el Presidente anunciará un proyecto de ley de Reforma Constitucional que incorpora una nueva causal de cesación en el cargo de autoridades en caso de consumo de drogas, y luego se alistará para viajar a Perú por la entrega del mando a Keiko Fujimori.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    A partir de las 08.00 horas de este lunes el Presidente José Antonio Kast encabezó el comité de emergencias del gobierno para monitorear las consecuencias del sistema frontal en el país.

    En la instancia participaron el biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y los delegados presidenciales de las 10 regiones afectadas por el sistema frontal, quienes se hicieron parte de ese espacio de manera remota.

    Tras la cita, el Mandatario publicó una declaración en su cuenta de X. “La emergencia no se ha terminado. El pronóstico para las próximas semanas es complejo y tenemos que seguir en alerta para enfrentarlo. Hoy nos reunimos con los delegados regionales para seguir coordinados. #SeguimosAlertas“, se lee en el post.

    Más tarde, el Presidente liderará una nueva sesión del comité de seguridad y luego hará lo propio con el habitual comité político ampliado.

    A eso de las 11:00 horas anunciará un proyecto de ley de Reforma Constitucional, que incorpora una nueva causal de cesación en el cargo de autoridades en caso de consumo de drogas. Esto, luego de que el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, diera positivo a un test de drogas.

    Para finalizar su agenda de este lunes, el Mandatario viajará hasta Lima, Perú, para participar del Traspaso de Mando Supremo a Keiko Fujimori.

    Más sobre:José Antonio KastSistema frontalLluvias

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