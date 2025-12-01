La advertencia de Mirosevic por situación en la frontera: “No hay que bajarle el perfil a una crisis que puede aumentar”

El diputado y senador electo del Partido Liberal por Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic, pidió regularizar la situación en la frontera con Perú antes que lleguen más migrantes a la zona.

“Es un grupo pequeño de personas todavía, pero no sabemos cómo esto va a evolucionar. Así que yo haría dos llamados: a no utilizarlo política y electoralmente. Y también a no bajarle el perfil a una crisis que puede aumentar”, manifestó.

En entrevista con el canal 24 Horas, el futuro senador dijo que lo que se le está pidiendo a Perú “no es que ellos reciban definitivamente a este grupo de personas”.

“Entendemos la situación en la que están, que es la misma que nosotros, por lo tanto, no le estamos pidiendo que los reciba definitivamente, solo estamos pidiendo que se les entregue un salvoconducto que les permita el tránsito por Perú para que lleguen al destino que ellos están buscando, la mayoría de ellos es Colombia, otros Venezuela”, planteó.

Asimismo, descartó que el flujo de personas queriendo salir del país se relacione a las advertencias que ha realizado en su campaña presidencial el republicano José Antonio Kast sobre los migrantes en situación irregular.

“No es un fenómeno nuevo, no tiene nada que ver con la elección presidencial en Chile, aunque algunos pretendan utilizarlo. Es un fenómeno que se está dando hace tiempo. El problema es que, esta vez, Perú a diferencia de como lo veníamos viendo, no está dejando entrar a su país. Así de simple”, explicó.