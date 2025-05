La advertencia del abogado Francisco Cox por avance del crimen organizado: “Vamos a tener una crisis de desaparecidos”

El abogado Francisco Cox alertó sobre “una crisis de desaparecidos” en Chile como un resultado probable del avance de organizaciones criminales.

Cox, profesional que trabajó en el programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch (HRW), participó de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México y ha representado a víctimas de la guerrilla en Uganda ante la Corte Penal Internacional.

En entrevista matinal con radio Pauta este lunes, comentó que el mal uso de las licencias médicas en el sector público es un ejemplo de la forma en que “empieza a destruirse la institucionalidad”.

En esa línea, Cox advirtió el peligro de que se estén desplazando principios y se empiece “a instalar una cultura de la picardía del chileno”.

“No hay crimen organizado sin corrupción de funcionarios públicos. Es decir, el crimen organizado no avanza si es que no corrompe y no está coludido con los funcionarios públicos”, apuntó.

“Venir del futuro”

Por otro lado, hablando de su conocimiento de la situación en México, el abogado hizo ver la posibilidad de que las bandas que operan en Chile comiencen a hacer desaparecer cuerpos para evitar que las autoridades tengan un control respecto a las cifras de homicidios en las zonas que el crimen organizado controla.

“Yo lo que preveo, siempre digo, por mi experiencia en México, mi sensación es que me hace venir como del futuro. O sea, para dónde podemos ir. Y yo creo que vamos empezar a ver, en la medida que la delincuencia se da cuenta que lo que le preocupa a la autoridad son las cifras de homicidio, lo que empieza a ocurrir es que desaparecen los cuerpos”, expuso.

Cox explicó que “la crisis de desapariciones en México” está directamente ligada con una intención de que la autoridad desconozca que un grupo está matando a sus rivales, porque los desaparecen”.

“Entonces, vamos a tener, yo estoy casi seguro, que en un momento vamos a tener una crisis de desaparecido por justamente esto. Porque el crimen organizado dice: a esta comuna, si yo le subo las cifras de homicidio, va a llegar la autoridad. Tiene que llegar la autoridad”, indicó.

El abogado afirmó que iniciativas como el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público requieren más funcionarios.

Cox destacó que Héctor Barros, coordinador de esta iniciativa en la Región Metropolitana y fiscal regional de la Fiscalía Sur, ha “hecho una labor espectacular, pero se requieren más funcionarios”.