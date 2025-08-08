La banda narco de chilenos y venezolanos que secuestró y mutiló a uno de los suyos en Conchalí

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros Metropolitana de la Policía de Investigaciones concretó la detención de seis sujetos vinculados a una banda de narcotraficantes que secuestró y mutiló a uno de sus integrantes.

El jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador en la región del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, Héctor Barros, la persecutora Magdalena Díaz y el subprefecto de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, Hassel Barrientos, entregaron detalles del procedimiento este viernes.

La víctima, un chileno de 38 años, fue abordado bajo la fuerza e intimidación el 8 de julio pasado, en la comuna de Conchalí.

Sus captores lo mantuvieron retenido por la fuerza por cerca de 20 horas, sometiéndolo a torturas hasta mutilarlo.

“Producto del trabajo investigativo, se logra la identificación de seis personas como autores, los que fueron detenidos ayer, dos de ellos de nacionalidad venezolana y cuatro de nacionalidad chilena, entre ellos dos mujeres y un menor de edad”, detalló el subprefecto Hassel Barrientos.

En el operativo también pudieron incautar droga que la banda mantenía en la capital y en un punto de venta en la Región de Valparaíso, específicamente en la localidad de Locura, comuna de Quintero.

“Producto de este trabajo también se logra la detención de dos personas por delito flagrante de infracción a la Ley de Drogas y una persona por una orden de detención por robo”, señaló Barrientos, indicando que en total se contabilizan nueve detenidos en el operativo.

La fiscal Díaz precisó que el secuestro ocurrió el 8 de julio, cerca de las 23.50 horas.

“Lo abordan en un vehículo y luego lo llevan a uno de los domicilios que se registró en este procedimiento en la comuna de Conchalí. El imputado líder de esta banda también mantenía droga en el domicilio que se registró y es una banda compuesta por seis personas por lo menos”, detalló.

Cuando es liberada la víctima, acudió a un centro de salud de Conchalí, donde recibe las primeras atenciones médicas y se realiza la denuncia que da inicio a todas las diligencias.

Los investigadores apuntan a que hay un método de operar normalmente utilizado por estas bandas criminales con la finalidad de ejercer el control y el liderazgo frente a las personas que trabajan para ellos. La tortura y lesiones contra esta persona “tiene que ver con el control territorial que ejercía este clan familiar en el lugar”, apuntan.