La ceremonia que sellará la llegada de Kast al poder

Un nuevo cambio de mando, el noveno desde el retorno a la democracia, se realizará este miércoles 11 de marzo cuando el Presidente Gabriel Boric traspase el poder a su sucesor, José Antonio Kast. La ceremonia republicana se realiza desde 1826 en el Congreso Nacional, y está cargada de simbolismos que han marcado la tradición de la Presidencia de la República.

Todo partirá a las 08:00 horas en el Palacio de La Moneda cuando el Presidente Boric se tome la última foto con su gabinete en el emblemático Patio de Los Naranjos. Luego de ello emprenderá rumbo por la Ruta 68 hacia Valparaíso hasta las dependencias del Congreso Nacional, donde se realizará el acto en el Salón de Honor del Senado.

En paralelo, el nuevo presidente Kast estará en el Palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar y ahí se tomará la primera foto con su gabinete de ministros, compuesto por las figuras que lo acompañarán durante -al menos- la primera parte de su mandato.

El orden de asistentes del cambio de mando.

En el Congreso Pleno que se realizará en el Senado estarán los más de 200 diputados y senadores que jurarán o prometerán este mismo miércoles , así como también una delegación de autoridades internacionales, entre ellas el rey Felipe VI de España y el presidente de Argentina, Javier Milei, además de los presidentes de Bolivia, Ecuador, Paraguay o Uruguay, entre otros. En la ceremonia se procederá a leer el decreto del Tribunal Calificador de Elecciones en el que se proclamará a Kast como el Presidente de Chile.

Luego, tanto Boric como Kast estarán en la testera del Senado, acompañados por el nuevo presidente (o presidenta) del Senado, que será escogido durante la mañana del miércoles antes de la ceremonia del cambio de mando. Esta última se espera que comience a las 12:00 horas.

El Presidente Gabriel Boric y el mandatario entrante José Antonio Kast.

Se proyecta que el hito cuente con una asistencia de cerca de 1.150 invitados, incluyendo a diversas autoridades nacionales como la presidenta de la Corte Suprema, los líderes de las Fuerzas Armadas, así como también presidentes de partidos. También las familias directas de los dos presidentes.

La ceremonia además estará marcada por ciertos hitos republicanos, entre ellos la entrega de la piocha de O’Higgins, el principal símbolo del mando y la Presidencia en Chile, así como también el traspaso de la banda presidencial de parte de Boric a Kast.

Además, el presidente entrante tendrá luego la oportunidad de realizar su primer recorrido en el Ford Galaxie, un vehículo que la reina Isabel II regaló a Chile durante su visita en 1968 y que ha servido como una de las tradiciones de la fecha.

El emblemático Ford Galaxie.

La ceremonia suele tener un tinte republicano en el que tanto mandatario entrante como saliente mantienen un tono de cordialidad y respeto. Si bien tanto Kast como Boric se enfrentaron durante los últimos días por un proyecto de un cable submarino chino que uniría a Chile con Asia, ambos dieron por superadas las tensiones durante el fin de semana.

De esta manera, se espera que no haya mayores imprevistos durante la ceremonia. Con todo, la ceremonia estará marcada por algunas ausencias internacionales como la líder de Italia, Giorgia Meloni, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, o el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien anunció durante la jornada de este martes que se bajaba del evento.

Posterior al cambio de mando se espera que Kast realice, a las 14 horas, junto a la primera dama, Pía Adriasola, un almuerzo de honor a las autoridades presentes en el palacio presidencial de Cerro Castillo. Mientras, a las 21 horas se realizará el tradicional discurso desde el balcón del Salón Toesca de La Moneda.

El 12 de marzo habrá una foto de Kast junto a su gabinete en La Moneda y a las 11 horas de ese mismo día participará en la Catedral de Santiago en la Oración Ecuménica por el Pueblo de Chile.