La Florida: inician la primera demolición de supuesta “casa narco” en operativo con presencia de alcalde Carter

A primera hora de esta mañana, en La Florida -en la intersección de las calles Monseñor Carlos Casanueva con José Miguel Carrera- se montó un operativo para iniciar la primera demolición de una supuesta “casa narco” que se registra en dicha comuna.

El procedimiento contó con la presencia de Carabineros, el Ministerio Público, Seguridad Ciudadana y el alcalde de la comuna, Rodolfo Carter, junto a 160 funcionarios del municipio con el objetivo derrumbar una vivienda ubicada en el sector poniente de La Florida.

La operación se da en el marco de una investigación que lleva a cabo la Fiscalía Oriente, a través de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Alta Complejidad, donde se estableció la existencia de delitos al interior del inmueble.

La demolición es parte del plan de recuperación de barrios impulsado por la Municipalidad de la Florida. En este sentido, se consideran otras 19 casas que se van a derrumbar durante las próximas semanas.

La casa en cuestión pertenecería al líder de la banda “Los Macacos”, una organización narco que opera en diversas comunas de la Región Metropolitana. Al respecto, Carter no quiso asegurar dicha relación, pero aseguró que “lo que es real es que esto es parte de su red de propiedades conocidas como ‘caletas’, donde se guarda drogas y en algunos casos armas”.

En el mismo sentido, aseguró que “el dueño de este inmueble es una persona que está presa y está formalizada con una causa pendiente. La casa es irregular y es usada como caleta. Los mismos vecinos nos decían que no podían vivir tranquilos, entonces no le busquemos la quinta pata al gato, esto es una caleta”.

En cuanto a la vivienda, afirmó que “es una construcción ilegal que tiene que ser demolida en su totalidad y que tiene que ver no solo con la protección del entorno más próximo de este barrio, sino también una señal de que una buena vez por todas los malos pierden”.

Para proceder con el derrumbe, se invocó la Ley general de urbanismo y de construcciones, en sus artículos 149 y 150, que permite hacer la denuncia para derribar la vivienda y concretar dicha acción.

El alcalde, en este sentido, hizo un llamado a que “ojalá las personas que toman decisiones en Chile, en el Parlamento y en el gobierno, le den las herramientas al Poder Judicial y al Ministerio Público. Por ejemplo, casas como esta, cuando son confiscadas o bien controladas por el Estado, quedan en manos del narcotraficante original, siguen siendo dueños, siguen funcionando como caletas, como venta de drogas”.

En esa línea, afirmó que “hoy día el Estado no tiene las herramientas, no puede expropiar. Sería bueno que se le pudiese entregar como una unidad vecinal, un recinto municipal o sencillamente para personas que no tienen casa”.

En la casa vivía una familia con hijos menores de edad, quienes fueron acompañados por personal del municipio para derivarlos a un lugar donde puedan estar seguros. “El trauma para ellos, especialmente por la presencia de la prensa, no es algo racional”, afirmó Carter.

Arrendatarios del inmueble angustiados

Consuelo, la mujer que vive en la casa y madre de los cuatro hijos, aseguró en primer lugar que “el tema del contrato está bien, está todo en regla”, agregando que el compromiso legal fue indefinido.

Emplazó, además, directamente al alcalde Carter a que le dé la posibilidad de buscar una nueva vivienda. “Tengo para ir arrendar una casa, pero necesito que me den tiempo”, afirmó.

Junto con lo anterior, afirmó haber pedido cajas para trasladar las cosas, pero acusó que no le quieren traer.

Por su parte, su pareja manifestó que el alcalde “dice que nos va a llevar a un lugar donde nos podamos acomodar, mentira”.

La voz de los vecinos

Los vecinos del sector, consultados por los medios acerca del operativo, valoraron la medida impulsada por el municipio.

Un adulto que no quiso ser identificado, afirmó que “el alcalde está tomando una buena decisión referente al tema, porque nosotros como floridanos tantos años viviendo tranquilamente en estas comunas, este es un caso muy bueno”.

“Tenemos que entender que necesitamos la paz, la tranquilidad. Hasta las 9 de la noche no se puede caminar. Cuando hay velorio de narco, noches con petardos, fuegos artificiales, balazos, entonces estamos acá en el aire. Gracias al alcalde se está haciendo algo”, agregó el mismo vecino.

Mónica León, líder de una junta de vecinos, indicó que no tienen sede como organización “y pensábamos que tal vez se podía requisar la propiedad y que fuera nuestra junta de vecinos”.