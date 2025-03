“La mejor prueba de antecedentes graves es que hay dos causas abiertas”: Valencia por investigación contra fiscal Carlos Palma

“La mejor prueba de que hay antecedentes graves, es que hay dos causas penales abiertas”, señaló el fiscal nacional, Ángel Valencia, respecto de la investigación hacia el suspendido persecutor regional de Aysén, Carlos Palma, quien está siendo indagado por supuesta omisión de denuncia (por las conversaciones que mantuvo con Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco), y presunta violación de secreto (por entregar una interceptación telefónica al abogado Luis Hermosilla).

“El fiscal Palma tiene derecho a defenderse”, puntualizó Valencia en un punto de prensa realizado en el Congreso, añadiendo además que “hay un debido proceso, diligencias, pruebas de descargo, lo importante es que en todas ellas, tanto en la investigación administrativa, como en las investigaciones penales, los fiscales regionales que se encuentran a cargo estén trabajando con objetividad e imparcialidad para esclarecer los hechos que se cometieron”.

Estas declaraciones se dan luego de que radio Bío Bío revelara que el fiscal Palma no ha podido ser notificado de la querella de capítulos en su contra, por lo que su formalización deberá esperar. En rigor, durante las primeras semanas de marzo un funcionario del Consejo de Defensa del Estado (CDE) se presentó en dos oportunidades en la parcela registrada como domicilio particular del fiscal Palma para completar la diligencia, pero no tuvo éxito.

Al haberse demorado la notificación, se retrasó la fecha en que se producirán los alegatos de las partes en la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Ello, a su vez posterga la decisión del tribunal y, en consecuencia, la eventual formalización de cargos y dictación de medidas cautelares en contra del fiscal regional.

Cooper y defensa de Perivancich

En la ocasión, Valencia también salió al paso de la solicitud de remoción que parlamentarios oficialistas presentaron hace unos días en contra del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, a raíz de la polémica surgida por la filtración de chats entre la diputada Karol Cariola (PC) y la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC): “Si hubiera una remoción habría que buscar una alternativa, pero de momento el fiscal sigue en su cargo y hasta esta fecha ni siquiera hemos tenido solicitudes de cambio de fiscal en esa causa”.

Valencia también evaluó de forma positiva a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien ayer fue designada como la nueva persecutora a cargo de la investigación de las filtraciones en el caso de Karol Cariola: “Es una fiscal que tiene una muy buena evaluación por parte de la Fiscalía Nacional”.

No obstante, este miércoles la diputada Camila Musante (Ind.) sostuvo que “la fiscal (Perivancich) tiene un apodo que todos lo tienen que conocer, la sepulturera. Maneja tiempos de forestales porque se demora miles de años incluso en realizar gestiones”.

Al respecto, Valencia manifestó: “Me parecen injustos comentarios como esos (...) Acabo de estar en su cuenta pública (...) no me parece justo decir que se trata de una Fiscalía Regional que no muestra resultados”.