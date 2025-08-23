La Parva asegura que avalancha fue causada por ingreso de esquiadores a zona prohibida
El centro de esquí informó que el desprendimiento de nieve se produjo en el sector El Muro, donde uno o varios esquiadores accedieron pese a la señalización de restricción.
La tarde de este sábado, el centro de esquí La Parva informó que la avalancha registrada cerca del mediodía se originó por la acción de esquiadores que ingresaron a un sector restringido del recinto, lo que generó el desprendimiento de nieve.
“Cerca del mediodía hoy, en la zona de alta -El Muro (Barros Negros)- de La Parva, la cual se encontraba debidamente señalizada como área de no ingreso, uno o varios esquiadores ingresaron y provocaron un gran desprendimiento de nieve”, indicó el resort a través de un comunicado.
En ese sentido, el centro precisó que “este alud impactó a esquiadores que se desplazaban por un traverse (camino entre pistas) cercana”.
Sin embargo, la situación no dejó personas desaparecidas ni lesionadas.
Según detalló la empresa, “equipos de seguridad y rescate trabajaron en el lugar para conocer el estado de las personas involucradas y no hubo desaparecidos”.
