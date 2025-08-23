La Parva asegura que avalancha fue causada por ingreso de esquiadores a zona prohibida

La tarde de este sábado, el centro de esquí La Parva informó que la avalancha registrada cerca del mediodía se originó por la acción de esquiadores que ingresaron a un sector restringido del recinto, lo que generó el desprendimiento de nieve.

“Cerca del mediodía hoy, en la zona de alta -El Muro (Barros Negros)- de La Parva, la cual se encontraba debidamente señalizada como área de no ingreso, uno o varios esquiadores ingresaron y provocaron un gran desprendimiento de nieve”, indicó el resort a través de un comunicado.

En ese sentido, el centro precisó que “este alud impactó a esquiadores que se desplazaban por un traverse (camino entre pistas) cercana”.

Sin embargo, la situación no dejó personas desaparecidas ni lesionadas.

Según detalló la empresa, “equipos de seguridad y rescate trabajaron en el lugar para conocer el estado de las personas involucradas y no hubo desaparecidos”.