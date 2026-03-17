La postura del gobierno ante petición de la CPC de terminar con los feriados irrenunciables

En poco más de dos semanas se registrará el primer fin de semana largo del año, con motivo de la Semana Santa. Si bien, la fecha de conmemoración religiosa considera tres días feriados (viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril), algunas tiendas del retail ya anunciaron que atenderán al público durante todos esos días.

La decisión fue criticada por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, quien, en diálogo con 24 Horas, hizo un llamado a no abrir el comercio durante el Viernes Santo, asegurando que “quienes van a trabajar son los más pobres”.

“Se me han acercado muchos sindicatos que están muy preocupados porque ya los están presionando mucho para que vayan a trabajar, y me parece, sinceramente, que es una miopía de parte de las grandes empresas impresionante”, sostuvo el cardenal.

Desde el mundo empresarial, sin embargo, apoyan la idea de no cerrar el comercio, de hecho, la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, fue más allá y aseguró que el gremio aboga para que se elimine la irrenunciabilidad y no se sumen más feriados.

Arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, y presidenta de la CPC, Susana Jiménez.

“La verdad es que a nosotros nos preocupa que hayan feriados irrenunciables. Lo cierto es que eso genera una merma muy importante, no solo para la actividad del comercio, también para sus colaboradores, y genera incentivos para que, finalmente, la preferencia de consumo de las personas se canalice a través de la informalidad”, señaló.

Gobierno señala que el tema no se ha conversado

Consultado sobre la petición de la CPC, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró que en el gobierno consideran que “ hay feriados irrenunciables que nosotros vamos a respaldar siempre”.

Entre ellos, detalló: “Navidad es un feriado irrenunciable, Año Nuevo es un feriado irrenunciable, Fiestas Patrias son feriados irrenunciables”.

“Habrá otros que uno los puede analizar, discutir, pero yo creo que esa es una materia que la tenemos que resolver en un proceso de un poco más largo aliento", indicó.

Ministro Segpres, José García. Foto: Dedvi Missene. Dedvi Missene

Si bien, no descartó que se pueda presentar en algún momento un proyecto para terminar con los feriados irrenunciables, el ministro afirmó: "No tenemos nada resuelto y no lo hemos conversado".

“Estamos abocados al proyecto de reconstrucción, estamos abocados a las urgencias que hemos puesto estos días que son 20 proyectos que esperamos que se despachen pronto del Congreso. Así que, respecto de feriados irrenunciables es una materia que no hemos tratado“, sostuvo.