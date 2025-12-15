SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    La urna abre a las 15.00 y votarán 18 ministros: llegó el momento de elegir a la primera presidenta de la Suprema en 200 años

    En el pleno participarán todos los supremos titulares. Toda la votación para elegir a la ministra Gloria Ana Chevesich o la ministra María Angélica Repetto ocurrirá sin orden de prelación ya que se hace en cédula manuscrita y de forma simultánea.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda

    Era fines de diciembre de 1823 cuando se promulgó la Constitución de ese año. En ese texto el Tribunal Supremo de Justicia cambiaba su nombre y se transformaba en la Suprema Corte de Justicia.

    Esa Carta Fundamental la definió como la “primera magistratura del Estado” y fue esa misma Constitución la que estableció por primera vez que la “superintendencia correctiva, correccional, económica y moral ministerial sobre todos los tribunales y juzgados de la nación”.

    Fue en ese momento que el Congreso Constituyente tomó una decisión que a lo largo de estos dos siglos ha continuado de forma permamente: nombró al primer presidente de la Suprema y el encargo cayó en manos del abogado José Gregorio Argomedo Montero del Águila.

    Cinco años después, con la Constitución de 1828, se llegó a la denominación actual de Corte Suprema, el que se ha mantenido hasta el día de hoy. Argomedo estuvo hasta 1825 presidiendo la Suprema y después de él lo han sucedido, sin parar, 70 abogados. Todos hombres.

    En poco más de 200 años esa posta se fue pasando de mano en mano, siempre, respetando la tradición de que asuma la primera antigüedad del pleno de ministros. Y esa costumbre hizo que hoy el cargo lo detente el ministro Ricardo Blanco, quien el próximo seis de enero entregará el mando.

    Esa misma tradición de la primera antigüedad ya tiene ya tiene nombre y apellido. Si los planes no cambian, será la ministra Glora Ana Chevesich quien se transforme en la primera presidenta mujer de la Corte Suprema. Todo un hito republicano en los más de dos siglos de la Suprema.

    Eso será así en caso de que el pleno de ministros confirme la tradición de la primera antigüedad. Sin embargo, la crisis por la que atraviesa el máximo tribunal, con varios jueces caídos por casos de corrupción, tiene el pleno dividido en dos. De hecho una hora antes de que voten, la Cámara estará haciendo lo mismo, pero con la acusación constitucional del suspendido ministro Diego Simpertigue, quien está como imputado en la trana bielorrusa que investiga la Fiscalía.

    Por lo mismo hace varios meses -impulsados por Simpertegui- un grupo de supremos empuja la opción de que sea la ministra María Angélica Repetto quien rompa la tradición y se anime a competir.

    La votación está fijada para las 15.00. Esto debido a que varios ministros están ejerciendo funciones en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). El pleno partirá antes, pero se resolverán asuntos administrativos menores. Solo después de eso pasarán a votar por la presidencia.

    La decisión estará en manos de los 18 supremos titulares que integran el máximo tribunal. Si Repetto concreta su arremetida y se oficializa como contendora de Chevesich, la disputa será voto a voto. Podría resultar en un empate o un triunfo estrecho de Chevesich por 9 o 10 votos. Tambien no se descarta que ante un triunfo seguro de Chevesich, la ministra Repetto, por prudencia, se desista de competir.

    Los ánimos en la Suprema en el último tiempo no son los mejores. La tensión se ha apoderado de los supremos en las últimas semanas. Pero como siempre, todo esto se lleva adelante al más puro estilo judicial, es decir, en el Palacio de Tribunales pareciera como que no ocurre nada. Los magistrados se han acostumbrado a llevar una especie de baile de máscaras constante, pero detrás de todo eso se esconden profundas fricciones que atraviesan el pleno.

    El polo que apoya a Repetto no ve con buenos ojos el perfil de Chevesich. La ministra, que ha hecho su carrera toda su vida adentro del Palacio de Tribunales, ha sido conocida por la severidad de su criterio para enfrentar la crisis de confianza desatada por los chats de Luis Hermosilla.

    Sea quien sea la ganadora durante esta jornada, no solo tendrá la compleja misión de guiar a toda la judicatura en la peor crisis que han tenido después de la dictadura, sino que además tendrá que unir a un pleno que este año ha dejado al descubierto una importan fractura.

    Más sobre:Poder JudicialCorte SupremaGloria Ana ChevesichMaría Angélica Repetto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Tuvimos una conversación personal muy importante”: Kast valora reunión con Boric y entrega primera declaración desde La Moneda

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    Claudio Alvarado arribará al comité político: Kast empieza a armar su gabinete ministerial

    FA acoraza a Boric ante la arremetida del Socialismo Democrático por culparlo a él de la derrota

    La reservada cita de Boric con Kast que selló el inicio del traspaso del mando presidencial

    Diputados de oposición piden a Boric emitir una nota de protesta contra Colombia por dichos de Petro sobre elecciones

    Lo más leído

    1.
    “Llamaría a un poquito más de humildad”: Carmona (PC) ante proyecciones de Republicanos sobre posible triunfo de Kast

    “Llamaría a un poquito más de humildad”: Carmona (PC) ante proyecciones de Republicanos sobre posible triunfo de Kast

    2.
    Fiscalía cierra investigación contra exsubsecretario Monsalve y abre nueva etapa ad portas del juicio

    Fiscalía cierra investigación contra exsubsecretario Monsalve y abre nueva etapa ad portas del juicio

    3.
    Caso Gustavo Gatica: Fiscalía acusa “sesgo” en pruebas de la defensa de Claudio Crespo

    Caso Gustavo Gatica: Fiscalía acusa “sesgo” en pruebas de la defensa de Claudio Crespo

    4.
    “Esperamos tener cooperación y respeto mutuo”: las expectativas del fiscal Ángel Valencia sobre el próximo gobierno

    “Esperamos tener cooperación y respeto mutuo”: las expectativas del fiscal Ángel Valencia sobre el próximo gobierno

    5.
    Cámara de Diputados votará este lunes acusación constitucional contra suspendido juez de la Suprema, Diego Simpertigue

    Cámara de Diputados votará este lunes acusación constitucional contra suspendido juez de la Suprema, Diego Simpertigue

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    “Tuvimos una conversación personal muy importante”: Kast valora reunión con Boric y entrega primera declaración desde La Moneda
    Chile

    “Tuvimos una conversación personal muy importante”: Kast valora reunión con Boric y entrega primera declaración desde La Moneda

    Claudio Alvarado arribará al comité político: Kast empieza a armar su gabinete ministerial

    FA acoraza a Boric ante la arremetida del Socialismo Democrático por culparlo a él de la derrota

    Con gira de Taylor Swift incluida: los números de Live Nation, la nueva dueña del Movistar Arena
    Negocios

    Con gira de Taylor Swift incluida: los números de Live Nation, la nueva dueña del Movistar Arena

    El Ipsa el día después: cómo se ha comportado la bolsa tras las elecciones presidenciales desde 1990

    Los cambios que prometió Kast en el empleo público: Reforma al Estatuto Administrativo y “fin de la impunidad en huelgas ilegales”

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte
    El Deportivo

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    “Declarado hincha”: la UC felicita a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales

    Colo Colo asegura a siete pilares de su plantel femenino para 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    De su genialidad a la tensa historia de su hijo sospechoso: Rob Reiner, el director que redefinió el drama y la comedia
    Cultura y entretención

    De su genialidad a la tensa historia de su hijo sospechoso: Rob Reiner, el director que redefinió el drama y la comedia

    Being Charlie: el filme que profetizó los dramáticos problemas familiares del asesinado cineasta Rob Reiner

    Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner apuntado como principal sospechoso en el asesinato de sus padres

    Los atacantes de Sydney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico
    Mundo

    Los atacantes de Sydney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico

    El Kremlin asegura que Putin “está abierto a una paz seria” y recalca que no aceptará “ningún truco”

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro