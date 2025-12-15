La urna abre a las 15.00 y votarán 18 ministros: llegó el momento de elegir a la primera presidenta de la Suprema en 200 años

Era fines de diciembre de 1823 cuando se promulgó la Constitución de ese año. En ese texto el Tribunal Supremo de Justicia cambiaba su nombre y se transformaba en la Suprema Corte de Justicia.

Esa Carta Fundamental la definió como la “primera magistratura del Estado” y fue esa misma Constitución la que estableció por primera vez que la “superintendencia correctiva, correccional, económica y moral ministerial sobre todos los tribunales y juzgados de la nación”.

Fue en ese momento que el Congreso Constituyente tomó una decisión que a lo largo de estos dos siglos ha continuado de forma permamente: nombró al primer presidente de la Suprema y el encargo cayó en manos del abogado José Gregorio Argomedo Montero del Águila.

Cinco años después, con la Constitución de 1828, se llegó a la denominación actual de Corte Suprema, el que se ha mantenido hasta el día de hoy. Argomedo estuvo hasta 1825 presidiendo la Suprema y después de él lo han sucedido, sin parar, 70 abogados. Todos hombres.

En poco más de 200 años esa posta se fue pasando de mano en mano, siempre, respetando la tradición de que asuma la primera antigüedad del pleno de ministros. Y esa costumbre hizo que hoy el cargo lo detente el ministro Ricardo Blanco, quien el próximo seis de enero entregará el mando.

Esa misma tradición de la primera antigüedad ya tiene ya tiene nombre y apellido. Si los planes no cambian, será la ministra Glora Ana Chevesich quien se transforme en la primera presidenta mujer de la Corte Suprema. Todo un hito republicano en los más de dos siglos de la Suprema.

Eso será así en caso de que el pleno de ministros confirme la tradición de la primera antigüedad. Sin embargo, la crisis por la que atraviesa el máximo tribunal, con varios jueces caídos por casos de corrupción, tiene el pleno dividido en dos. De hecho una hora antes de que voten, la Cámara estará haciendo lo mismo, pero con la acusación constitucional del suspendido ministro Diego Simpertigue, quien está como imputado en la trana bielorrusa que investiga la Fiscalía.

Por lo mismo hace varios meses -impulsados por Simpertegui- un grupo de supremos empuja la opción de que sea la ministra María Angélica Repetto quien rompa la tradición y se anime a competir.

La votación está fijada para las 15.00. Esto debido a que varios ministros están ejerciendo funciones en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). El pleno partirá antes, pero se resolverán asuntos administrativos menores. Solo después de eso pasarán a votar por la presidencia.

La decisión estará en manos de los 18 supremos titulares que integran el máximo tribunal. Si Repetto concreta su arremetida y se oficializa como contendora de Chevesich, la disputa será voto a voto. Podría resultar en un empate o un triunfo estrecho de Chevesich por 9 o 10 votos. Tambien no se descarta que ante un triunfo seguro de Chevesich, la ministra Repetto, por prudencia, se desista de competir.

Los ánimos en la Suprema en el último tiempo no son los mejores. La tensión se ha apoderado de los supremos en las últimas semanas. Pero como siempre, todo esto se lleva adelante al más puro estilo judicial, es decir, en el Palacio de Tribunales pareciera como que no ocurre nada. Los magistrados se han acostumbrado a llevar una especie de baile de máscaras constante, pero detrás de todo eso se esconden profundas fricciones que atraviesan el pleno.

El polo que apoya a Repetto no ve con buenos ojos el perfil de Chevesich. La ministra, que ha hecho su carrera toda su vida adentro del Palacio de Tribunales, ha sido conocida por la severidad de su criterio para enfrentar la crisis de confianza desatada por los chats de Luis Hermosilla.

Sea quien sea la ganadora durante esta jornada, no solo tendrá la compleja misión de guiar a toda la judicatura en la peor crisis que han tenido después de la dictadura, sino que además tendrá que unir a un pleno que este año ha dejado al descubierto una importan fractura.