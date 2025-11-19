La visita de ministra de la Suprema María Angélica Repetto a Arica tras ataque de funcionario a administrador de la Corte

Este martes, la ministra de la Corte Suprema María Angélica Repetto llegó a Arica para dialogar con jueces y funcionarios, respecto a lo ocurrido el pasado 13 de noviembre, cuando Juan Verdejo, oficial 4° de la Corte de Apelaciones de la ciudad, falleció abatido por gendarmes y carabineros luego de agredir con un cuchillo al administrador del tribunal de alzada.

Tras entrevistarse con la presidenta de la Corte de Arica, María Verónica Quiroz Fuenzalida, la ministra Repetto –encargada del Comité Nacional de Riesgos Psicosociales del Poder Judicial– se reunió con todos los funcionarios en la primera sala del tribunal de alzada.

Según informó el Poder Judicial, en el encuentro, Repetto les expresó la preocupación y el apoyo del máximo tribunal y el sistema en su conjunto por lo ocurrido.

“Vine comisionada por la Corte Suprema para constituirme aquí por formar parte además del Comité de Riesgos Psicosociales. Creo que fue bastante importante que haya venido porque pude tomar contacto con ministros y lo que es más importante tomar contacto y dialogar con los funcionarios”, manifestó.

La jueza del máximo tribunal sostuvo que en terreno “se puede observar en toda su dimensión el drama que ha ocurrido”.

“Fue un hecho muy doloroso el que ocurrió acá y que este hecho ha generado un enorme problema en la salud de nuestros funcionarios”, explicó.

En esa línea, Repetto hizo hincapié en que la labor de la Corte Suprema es ayudar a toda la Corte de Apelaciones.

“Cooperar con ustedes para que así a la brevedad puedan estar mejor en lo emocional y trabajar tranquilos y que nosotros como institución podamos ayudarlos en este proceso”, dijo.

Durante la reunión, la ministra dialogó y abrazó a cada uno de los funcionarios y relatores.

La visita contó con el apoyo de la sicóloga Paola Lagos, del área de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), que permanecerá toda la semana sosteniendo diálogos e intervenciones con los funcionarios judiciales.

Encuentro con administrador atacado

Repetto y la ministra María Verónica Quiroz se trasladaron luego hasta la Clínica San José, recinto asistencia en el que el administrador Raúl Marchant, que esperaba ser dado de alta durante la jornada.

En este encuentro, la ministra del máximo tribunal del país le entregó Marchant el saludo de la Corte Suprema y le deseó una pronta recuperación.

“Me alegró ver bastante bien al administrador, que se encuentra bastante bien de salud”, destacó la jueza.

Marchant, por su parte, agradeció el gesto.

“Estoy agradecido del apoyo y las muestras de cariño de los ministros de la Corte, de todos los funcionarios y de la ministra Repetto por esta visita que se valora y agradece”, dijo el funcionario afectado por el ataque.