BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    La visita de ministra de la Suprema María Angélica Repetto a Arica tras ataque de funcionario a administrador de la Corte

    La encargada del Comité Nacional de Riesgos Psicosociales del Poder Judicial sostuvo que en terreno “se puede observar en toda su dimensión el drama que ha ocurrido”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Este martes, la ministra de la Corte Suprema María Angélica Repetto llegó a Arica para dialogar con jueces y funcionarios, respecto a lo ocurrido el pasado 13 de noviembre, cuando Juan Verdejo, oficial 4° de la Corte de Apelaciones de la ciudad, falleció abatido por gendarmes y carabineros luego de agredir con un cuchillo al administrador del tribunal de alzada.

    Tras entrevistarse con la presidenta de la Corte de Arica, María Verónica Quiroz Fuenzalida, la ministra Repetto –encargada del Comité Nacional de Riesgos Psicosociales del Poder Judicial– se reunió con todos los funcionarios en la primera sala del tribunal de alzada.

    Según informó el Poder Judicial, en el encuentro, Repetto les expresó la preocupación y el apoyo del máximo tribunal y el sistema en su conjunto por lo ocurrido.

    “Vine comisionada por la Corte Suprema para constituirme aquí por formar parte además del Comité de Riesgos Psicosociales. Creo que fue bastante importante que haya venido porque pude tomar contacto con ministros y lo que es más importante tomar contacto y dialogar con los funcionarios”, manifestó.

    La jueza del máximo tribunal sostuvo que en terreno “se puede observar en toda su dimensión el drama que ha ocurrido”.

    “Fue un hecho muy doloroso el que ocurrió acá y que este hecho ha generado un enorme problema en la salud de nuestros funcionarios”, explicó.

    En esa línea, Repetto hizo hincapié en que la labor de la Corte Suprema es ayudar a toda la Corte de Apelaciones.

    “Cooperar con ustedes para que así a la brevedad puedan estar mejor en lo emocional y trabajar tranquilos y que nosotros como institución podamos ayudarlos en este proceso”, dijo.

    Durante la reunión, la ministra dialogó y abrazó a cada uno de los funcionarios y relatores.

    La visita contó con el apoyo de la sicóloga Paola Lagos, del área de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), que permanecerá toda la semana sosteniendo diálogos e intervenciones con los funcionarios judiciales.

    Encuentro con administrador atacado

    Repetto y la ministra María Verónica Quiroz se trasladaron luego hasta la Clínica San José, recinto asistencia en el que el administrador Raúl Marchant, que esperaba ser dado de alta durante la jornada.

    En este encuentro, la ministra del máximo tribunal del país le entregó Marchant el saludo de la Corte Suprema y le deseó una pronta recuperación.

    “Me alegró ver bastante bien al administrador, que se encuentra bastante bien de salud”, destacó la jueza.

    Marchant, por su parte, agradeció el gesto.

    “Estoy agradecido del apoyo y las muestras de cariño de los ministros de la Corte, de todos los funcionarios y de la ministra Repetto por esta visita que se valora y agradece”, dijo el funcionario afectado por el ataque.

    Más sobre:Poder JudicialCorte de Apelaciones de AricaCorte SupremaJuan Verdejo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Vinilit, firma dedicada a la venta de adhesivos y tuberías de PVC, anuncia que deja Chile tras casi 50 años

    SQM salta a máximos de de dos años y empuja a la bolsa a nuevos máximos históricos

    Santander Chile propone incorporar a PagoNxt como socio estratégico de Getnet

    Huelga de pilotos: Latam anuncia que extenderá la cancelación de algunos vuelos

    Delegado presidencial confirma inicio de operativo para recuperar los cuerpos de los turistas fallecidos en Torres del Paine

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    4.
    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Termina el periodo complementario de la Admisión Escolar: ¿Cuándo se publican los resultados?

    Termina el periodo complementario de la Admisión Escolar: ¿Cuándo se publican los resultados?

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados
    Chile

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Delegado presidencial confirma inicio de operativo para recuperar los cuerpos de los turistas fallecidos en Torres del Paine

    Vinilit, firma dedicada a la venta de adhesivos y tuberías de PVC, anuncia que deja Chile tras casi 50 años
    Negocios

    Vinilit, firma dedicada a la venta de adhesivos y tuberías de PVC, anuncia que deja Chile tras casi 50 años

    SQM salta a máximos de de dos años y empuja a la bolsa a nuevos máximos históricos

    Santander Chile propone incorporar a PagoNxt como socio estratégico de Getnet

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos
    Tendencias

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cómo “el poder de creer” influye en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean, según la psicóloga María Paz Blanco

    El Congreso de EEUU aprobó la publicación de los archivos Epstein, ¿qué sigue ahora?

    El desconsolado llanto de Reinaldo Rueda tras no lograr la clasificación al Mundial con Honduras
    El Deportivo

    El desconsolado llanto de Reinaldo Rueda tras no lograr la clasificación al Mundial con Honduras

    La pregunta de la prensa rusa que descolocó a Nicolás Córdova tras el triunfo de la Roja ante Perú

    Dyango y el fútbol: “A Lamine Yamal le tienen una envidia tremenda y le han cogido mucha manía porque es moro”

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad
    Finde

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Mira a Rosalía cantando La Perla y enseñando español a Jimmy Fallon
    Cultura y entretención

    Mira a Rosalía cantando La Perla y enseñando español a Jimmy Fallon

    Un espectador ilustre: Noel Gallagher asiste al concierto de Billy Idol en el Movistar Arena

    Grabada en un muro y con guiño a The Beatles: la historia de Wonderwall, el himno de Oasis que hoy sacudirá a Santiago

    Colombia dice que “presencia militar desorbitada” de Estados Unidos en el Caribe es “una amenaza” para América Latina
    Mundo

    Colombia dice que “presencia militar desorbitada” de Estados Unidos en el Caribe es “una amenaza” para América Latina

    Apertura de juicios de Nuremberg contra líderes nazis cumple 80 años ante el aumento de la impunidad a nivel global

    China insiste en que si Japón no se retracta de sus comentarios sobre Taiwán habrá represalias

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?