SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Lanzaron bolso con droga al canal San Carlos: detienen a tres sujetos tras fiscalización en La Reina

    Sujetos se movilizaban en un vehículo contra el sentido del tránsito cuando fueron sorprendidos por personal de Carabineros. Se les incautó bolsas con dosis de cocaína, marihuana y ketamina.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Foto: Aton Chile. CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    Personal de Carabineros detuvo este miércoles a tres sujetos que intentaron deshacerse de un bolso con drogas, lanzándolo a las aguas del canal San Carlos en la comuna de La Reina.

    Todo comenzó cuando efectivos de la 16ª Comisaría La Reina fiscalizaron un vehículo que circulaba contra el tránsito por avenida Sánchez Fontecilla, en dirección al sur, con tres ocupantes en su interior.

    Al descender del móvil, los individuos arrojaron un paquete hacia el cauce del canal San Carlos, lo que fue advertido por los funcionarios, quienes detuvieron a los sujetos y lograron recuperar un bolso que contenía diversas sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

    En el procedimiento se incautaron 16 bolsas plásticas con marihuana, otras 14 bolsas con cocaína, además de una cantidad no informada de ketamina.

    Los detenidos fueron identificados con las iniciales T.V.L., de 26 años, quien registra antecedentes policiales, P.E.C., de 31 años, y F.G.F., de 34 años. Todos fueron imputados por infracción a la Ley de Drogas.

    Por instrucción del Ministerio Público, los tres sujetos pasarán a control de detención durante la mañana de este jueves.

    Más sobre:Policialdrogacanal San CarlosCarabinerosdetenidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Petro habló con Delcy Rodríguez y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos

    Nuevo anuncio de Trump: las organizaciones internacionales de las que se retira Estados Unidos

    “El riesgo es extremo”: Senapred declara alerta temprana preventiva por incendios forestales que podrían ocurrir en la Región de Magallanes

    Chevesich define el sello para su presidencia en la Suprema: “Mi prioridad es recuperar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial”

    Trump y Petro mantienen distendida conversación telefónica tras fuertes amenazas y respuestas

    Activan alerta temprana preventiva ante pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

    Lo más leído

    1.
    Diputada Bello revela que tiene cáncer cervicouterino y anuncia pausa en su labor legislativa

    Diputada Bello revela que tiene cáncer cervicouterino y anuncia pausa en su labor legislativa

    2.
    Ministro Gajardo por reforma constitucional que pone fin a los gremios en Gendarmería: “Son decisiones difíciles que hay que tomar”

    Ministro Gajardo por reforma constitucional que pone fin a los gremios en Gendarmería: “Son decisiones difíciles que hay que tomar”

    3.
    Armendáriz comienza su cuenta regresiva y parte la carrera por su sucesor al mando de la poderosa Fiscalía Centro Norte

    Armendáriz comienza su cuenta regresiva y parte la carrera por su sucesor al mando de la poderosa Fiscalía Centro Norte

    4.
    Sernac informa alerta de seguridad para camionetas Nissan por problema que podría ocasionar fallas en frenado

    Sernac informa alerta de seguridad para camionetas Nissan por problema que podría ocasionar fallas en frenado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Lanzaron bolso con droga al canal San Carlos: detienen a tres sujetos tras fiscalización en La Reina
    Chile

    Lanzaron bolso con droga al canal San Carlos: detienen a tres sujetos tras fiscalización en La Reina

    “El riesgo es extremo”: Senapred declara alerta temprana preventiva por incendios forestales que podrían ocurrir en la Región de Magallanes

    Chevesich define el sello para su presidencia en la Suprema: “Mi prioridad es recuperar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial”

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento
    Negocios

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Ofertas de empleo completan tres meses de caídas consecutivas y cierran 2025 como su peor año desde al menos 2017

    Cartera de proyectos energéticos que entraron en operación en 2025 superó los US$4.000 millones de inversión

    Un smartphone plegable con tres pantallas: así es el nuevo Galaxy Z TriFold de Samsung
    Tendencias

    Un smartphone plegable con tres pantallas: así es el nuevo Galaxy Z TriFold de Samsung

    Cómo es el televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung y por qué promete ser el aliado ideal para ver el Mundial

    4 formas sencillas para incorporar más fibra en tu dieta

    “No obedece a presiones externas”: Iquique explica por qué no irá a la justicia en su disputa con la ANFP por el descenso
    El Deportivo

    “No obedece a presiones externas”: Iquique explica por qué no irá a la justicia en su disputa con la ANFP por el descenso

    Aníbal Mosa revela quién será el reemplazante del lesionado Marcos Bolados

    Manchester City mastica un doloroso empate ante Brighton y cede terreno ante el líder Arsenal

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil
    Cultura y entretención

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Petro habló con Delcy Rodríguez y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos
    Mundo

    Petro habló con Delcy Rodríguez y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos

    Nuevo anuncio de Trump: las organizaciones internacionales de las que se retira Estados Unidos

    Trump y Petro mantienen distendida conversación telefónica tras fuertes amenazas y respuestas

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena
    Paula

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas