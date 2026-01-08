Lanzaron bolso con droga al canal San Carlos: detienen a tres sujetos tras fiscalización en La Reina

Personal de Carabineros detuvo este miércoles a tres sujetos que intentaron deshacerse de un bolso con drogas, lanzándolo a las aguas del canal San Carlos en la comuna de La Reina.

Todo comenzó cuando efectivos de la 16ª Comisaría La Reina fiscalizaron un vehículo que circulaba contra el tránsito por avenida Sánchez Fontecilla , en dirección al sur, con tres ocupantes en su interior.

Al descender del móvil, los individuos arrojaron un paquete hacia el cauce del canal San Carlos, lo que fue advertido por los funcionarios, quienes detuvieron a los sujetos y lograron recuperar un bolso que contenía diversas sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

En el procedimiento se incautaron 16 bolsas plásticas con marihuana, otras 14 bolsas con cocaína, además de una cantidad no informada de ketamina.

Los detenidos fueron identificados con las iniciales T.V.L., de 26 años, quien registra antecedentes policiales, P.E.C., de 31 años, y F.G.F., de 34 años. Todos fueron imputados por infracción a la Ley de Drogas.

Por instrucción del Ministerio Público, los tres sujetos pasarán a control de detención durante la mañana de este jueves.