Las gestiones del excarabinero condenado por el caso Campillai para obtener salida dominical

El miércoles pasado, Gendarmería confirmó algo que rondaba desde hace días en el mundo judicial. Ese día, la institución informó que el excarabinero, Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos en contra de la ahora senadora Fabiola Campillai, recibió el beneficio de salida dominical.

Maturana, quien fue desvinculado de Carabineros, lleva tres años recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina tras ser condenado a 12 años de cárcel por disparar una lacrimógena el 26 de noviembre del 2019 que impactó a la senadora Campillai. Aquel disparó la cegó de ambos ojos, produjo una grave fractura craneana y la hizo perder el sentido del olfato y del gusto.

Tras conocerse la noticia de la salida dominical del carabinero condenación por violación a los DD.HH. la senadora Campillai apuntó que “es inaceptable que el director nacional de Gendarmería haya viajado a la cárcel en donde se encuentra recluido Maturana, justamente dos días después de reunirse con el Presidente electo José Antonio Kast, quien abiertamente ha señalado en querer liberar a mi agresor”.

La senadora, apunta a que esta resolución “allana el camino a Maturana para que luego solicite más beneficios hasta llegar a la libertad condicional. Este es un caso más en el que se demuestra el desamparo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos realizado por el gobierno de Gabriel Boric“.

Un proceso iniciado en noviembre

Fue a mediados de noviembre del 2025 cuando Nubia Vivanco, comenzó las gestiones para que el condenado a 12 años de cárcel por apremios ilegítimos contra la senadora Fabiola Campillai pudiera obtener su salida dominical.

“Insistí en su revisión porque cuando se ha estado privado de libertad por tanto tiempo, con además la convicción de inocencia, no hay razón alguna para no hacer valer la garantía constitucional de igualdad ante la ley”, comenta Vivanco a La Tercera.

Por esa fecha, afirma la abogada, comenzaron a elaborar los informes para posteriormente presentarlos ante El Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina. “Este beneficio es primera vez que se solicita porque recién los primeros días de diciembre Patricio cumplió con el plazo de cumplimiento de sentencia que se requiere. Pero sé viene preparando desde antes con los informes de conducta que son esenciales”, agrega.

Dicha documentación afirma la abogada, fue acogida “con valentía” por la Consejo Técnico después de evaluarlo, más aún cuando el removido funcionario contaba con el plazo cumplido para poder acceder al beneficio.

Según señaló Gendarmería a través de un comunicado, en esa instancia, “se analizaron las distintas solicitudes de postulación a beneficios intrapenitenciarios, por parte de la población penal de esa unidad, que cumple con los requisitos exigidos para esos fines”.

Junto con eso, expusieron que “se revisó y aprobó el otorgamiento del beneficio de salida dominical al interno Patricio Maturana Ojeda”, reiterando que dicho Consejo, que inicialmente iba a sesionar en marzo, “es un órgano autónomo de cada unidad penal, multidisciplinario, que, junto con las facultades señaladas, debe hacer seguimiento y evaluar el adecuado cumplimiento de los beneficios aprobados”.

“Si el Consejo acreditó que cumpliendo los requisitos normativos, Patricio podía ser beneficiario desde ésta fecha, como corresponde, mis respetos para la dupla de consejeros que se atrevió. Con todo, obviamente ésta resolución hace que un eventual indulto presidencial, ‘caiga sobre un colchón’, descomprimiendo la presión sobre el Ejecutivo que tome la decisión”, concluye la abogada.