Las nuevas versiones encontradas del gobierno por expulsiones a migrantes irregulares

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirieron este lunes en paralelo a la situación de los migrantes que la semana pasada iban a ser trasladados en el fallido vuelo a Venezuela.

El jueves en la mañana, las autoridades de Interior dieron a conocer que Venezuela había negado el ingreso a su territorio a una aeronave con 60 personas de esa nacionalidad que iban a ser expulsadas desde Chile. Más tarde, ese mismo día, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, salió a explicar que “no hubo una negativa del gobierno venezolano, sino que, para que el vuelo pudiera materializarse, éste tenía que tener una autorización de un órgano técnico que es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), el equivalente a nuestra DGAC irección General de Aeronáutica Civil)”.

Tras ese traspié, el viernes el canciller Alberto van Klaveren mantuvo comunicación con su par de Venezuela, Yván Gil, con el fin de realizar gestiones diplomáticas para reagendar los vuelos y llevar a cabo las expulsiones.

En ese contexto, durante su tradicional vocería de los lunes Vallejo señaló que las expulsiones de carácter administrativo todavía no se concretaban, a pesar de que hoy se cumple el plazo de cinco días en que esos ciudadanos venezolanos pueden ser retenidos tras el vuelo frustrado.

“A través de nuestra Cancillería le hemos transmitido como gobierno con mucha fuerza al canciller venezolano lo importante que es para nuestro país concretar las expulsiones. Las expulsiones judiciales se han ido concretando, pero en las administrativas es en donde tenemos que poner mucho más el pie en el acelerador a propósito de la necesidad de ordenar la casa”, afirmó la ministra de la Secretaría General de Gobierno.

“Nuestro gobierno cumplió con todos los requisitos para poder proceder con esa expulsión de carácter administrativa y hubo obviamente una dificultad, en la que no vale la pena entrar en detalle, por parte del otro gobierno y por tanto hemos insistido en toda la gestión y las comunicaciones diplomáticas para poder reagendar”, agregó.

En esa misma línea, insistió: “Las expulsiones administrativas están a la espera de poder reagendar los vuelos y en torno a eso se ha estado trabajando y esperamos que sea lo antes posible”. Tras la pregunta de la prensa para confirmar que esos vuelos no habían salido, la secretaria de Estado respondió: “Efectivamente”.

Poco antes de la vocería de Vallejo desde La Moneda, Monsalve participó de un panel de conversación en el programa Mucho Gusto de Mega, donde entregó una versión distinta sobre las expulsiones administrativas.

“Las (personas) que estaban detenidas son expulsadas en vuelos comerciales y de eso no hay duda”, apuntó el subsecretario del Interior, y seguidamente, tras ser inquirido si esos vuelo ya se habían producido, respondió: “Eso ya pasó y si no ha pasado con alguna va a pasar hoy día, porque era el último día”.

Migraciones entrega detalle de expulsiones

La información entregada por Monsalve respecto a expulsiones administrativas por infracciones migratorias fue confirmada luego por el Servicio Nacional de Migraciones, desde donde confirmaron que “cuatro personas ya salieron del país en vuelos comerciales. Uno durante esta mañana (de este lunes) y tres ayer (domingo).

Además, detallaron que “cuatro personas saldrán entre mañana (martes) y pasado (miércoles) en vuelos comerciales. Se mantienen detenidas en cuarteles de PDI y en los plazos establecidos por la ley”.

Por otra parte, informaron que “cuatro (personas) presentaron recursos de amparo y la Corte (de Apelaciones) estableció orden de no innovar. Producto de esta decisión judicial, la PDI está impedida de concretar su expulsión y debió dejarlos en libertad”. En estos casos, señalaron, “las ordenes de expulsión eran debido a ingreso por pasos no habilitados” y “estas personas no tienen antecedentes penales”.

En cuanto a las expulsiones judiciales, precisaron que “trece pasajes comprados para vuelos comerciales salen con destino a Venezuela esta semana. Los demás se están planificado para los próximos días. Todas las personas con orden de expulsión judicial se mantienen privadas de libertad en distintos penales del país. Para materializar la expulsión, son retirados de los penales y trasladados por PDI directo al aeropuerto”.