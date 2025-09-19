Le disparó por la espalda: encarcelan a sujeto por homicidio calificado de adolescente en Coronel

Un hombre de 20 años quedó en prisión preventiva luego de ser imputado por el asesinato de un adolescente de 16 años, quien fue baleado por la espalda, en Coronel, Región del Biobío.

De acuerdo a lo explicado por el fiscal Felipe Calabrano, los hechos se remontan a la tarde del 25 de agosto, cuando el adolescente fue encarado por el imputado luego de que este último se bajara de una motocicleta. En dicho contexto, había otros sujetos. Sin embargo, la víctima huyó del lugar al percatarse de la presencia de un arma de fuego.

En ese sentido, el agresor disparó por la espalda contra el menor de edad , quien recibió un disparo en el cráneo, específicamente en la nuca, cuya herida terminó por provocarle la muerte.

“Gracias a a cámaras de seguridad que hay en el lugar y personas que lograron identificar e individualizar al sujeto que realizó el disparo se pudo dar con la identidad de la persona que cometió el homicidio”, explicó el fiscal.

El arresto del imputado se concretó el pasado martes y el miércoles fue puesto a disposición de la justicia para su respectivo control de detención y posterior formalización.

En la audiencia se expusieron los antecedentes que hay del caso. “Si bien son bien preliminares, son bien contundentes para efectos de atribuir la participación del imputado y, por lo anterior, se dispuso la prisión preventiva del imputado en este caso”, acotó el persecutor.

Sobre lo mismo, el Ministerio Público apuntó que “uno de los antecedentes que hay es que hay un motivo bien claro de por qué ocurre este hecho, que habría sido un problema de carácter sentimental entre la pareja del imputado y la víctima ”.

En la misma línea, el fiscal explicó que al acusado se le imputa homicidio calificado dado que “a nuestro juicio impide cualquier tipo de defensa al haberle disparado por la espalda a la víctima, y sabiendo que estaba desarmado”.

De paso, se precisó que el imputado cuenta con condenas por delitos de la ley 20.000 y otros hechos, pero cuando era adolescente. De igual forma, no tiene condenas como adulto, aunque tiene una causa vigente por homicidio frustrado, la cual se encuentra en etapa de preparación de juicio.