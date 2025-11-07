“Le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela”: el audio que marcó la formalización de la trama bielorrusa

Este viernes se realizó la primera jornada de la audiencia de formalización contra Gonzalo Migueles, esposo de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, por la investigación por tráfico de influencias, cohecho y lavado activos de la denominada trama bielorrusa.

La instancia realizada en el Séptimo Juzgado de Garantía comenzó a las 9.30 horas donde el Ministerio Público presentó sus argumentos. Entre ellos, la Fiscalía Regional de Los Lagos mostró una llamada entre el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y el notario de San Miguel, Claudio Barrena, donde afirman que Mario Vargas “le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela”.

Barrena: Aló.

Yáber: ¿Cómo está esa caña?

Barrena: Uy, pucha ahí, triste, ah.

Yáber: ¿Más o menos nomás?

Barrena: Noche alegre, ¿cómo dice? Noche alegre, mañana triste.

Yáber: ¿Noche alegre, mañana triste? y a nuestra edad ya se nota

Barrena: Sí, pues bueno, ¿y qué te pasó ayer?

Yáber: No, estaba raja, hueón, y me compliqué entero cuando vi super urgida a la Olaya.

Barrena: ¿Cuando qué?

Yáber: Cuando fui super urgida, me dijo puta, yo tenía pensado algo para 10, 15 personas y ya, pues, ya está. Dije, hueón, estoy puro huebeando.

Barrena: Al final no fue nadie, fue solamente Antonio (Ulloa) con su exseñora, con los niños, y la Carola, y al final llegó el pato con la señora y el Mario (Vargas), fue nadie más.

Yáber: Bueno, igual hay que alejarse de Mario hoy día.

Barrena: ¿Ah?

Yáber: Hoy día hay que alejarse de Mario.

Barrena: ¿Hay que alejarse?

Yáber: Sí.

Barrena: Ah, ¿por qué?

Yáber: Porque ese hueón se ha quedado a cagarse con todas las cuentas. Este hueón fue, este hueón le ha pasado unos palitos de dólares a la Ángela, por el tema del consorcio Belaz Movitec.

Barrena: Ah, chupaya. Entonces. Hay que mantenerlo lejito.

Yáber: No, yo prefiero no juntarme, no. Lo quiero harto, pero ya con esta huea, son los siete, hay una lista con siete investigados, los cuatro abogados de esa oficina, Gonzalo (Migueles), la Ángela (Vivanco) y no sé quién más .

Posteriormente, se puede escuchar a ambos hombres discutir sobre la apertura del secreto bancario de Vivanco y su pareja, Migueles, y como un medio de prensa sigue a Barrena para realizar una entrevista por estar vinculados con movimientos entre sus cuentas y la de los imputados.

“Igual es la teoría de la Fiscalía es que limpiar el dinero a través de nuestras cuentas. Eso es lo que piensa”, expresa en la llamada Yáber. "O sea, todos sabemos que los dos hueones eran coimeros", indicó.

Dentro de la misma llamada, Yáber comenta que Yamil Najle, conservador de Bienes Raíces de Chillán, se comunicó con él para comentar que medios estaban todo el día fuera del Consevador.

“Por los veinticinco palos”, le contestó Barrena. “Claro. Sí. Creo que el hueón lo tiene bien documentado como asesoría a una empresa de combustibles que tiene el papá de Yamil”, mencionó Yáber.

Barrena: Ah, bueno, eso lo va a estar viendo.

Yáber: No, si, hueón, si es que no tienen por dónde, pero no, pero Yamil se ha metido, (inaudible) que habló con la fiscalía y la fiscalía le dijeron que el móvil no eran los movimientos de la cuenta, el móvil era otro. No, es otro que saber a dónde sacan la plata, esos son hueones que producen las coimas.

Cabe señalar que el Ministerio Público solicitó aplicar la medida cautelar de prisión preventiva para los tres imputados.

Ulloa a Talca

En la llamada los hombres también mencionan al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, debido a que la conversación fue luego de que la Corte Suprema rechazara la remoción del juez.

Yáber: Oye, cuéntame, ¿qué te comentó ayer cómo viste a Antonio?

Barrena: Bien, estaba contento, estaba súper bien.

Yáber: ¿Sí?

Barrena: Sí, como relajado

Yáber: ¿Se urge por el tema del hijo de puta del (Daniel) Manouchehri?

Barrena: No, no estaba urgido, dijo, puta hay que esperar, hueón. A ver qué pasa.

Yáber: pero eso no va a parar, inaudible. Bronca contra los Leiva. Leonardo Soto no puede ver a los Leiva.

Tras ello, se ponen a comentar sobre un traslado para Ulloa, y señalan que “off the record” se habla de que será mandado a Talca. “¿Y cómo fiscal?“, pregunta Yáber, a lo que Barrena señala que no está seguro.