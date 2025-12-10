VOTA INFORMADO por $1100
    Leonarda Villalobos vuelve a las pistas como litigante: representa a productora que se querelló contra Arturo Vidal

    La acción penal contra el mediocampista de Colo-Colo fue presentada en septiembre, pero el tribunal le dijo que por esos hechos debía recurrir en sede civil. Luego de eso insistió con la misma querella, pero en el Juzgado de Garantía de Colina.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “No voy a crear un perfil de Arsmate, pero necesito trabajar”.

    En agosto de este año la abogada Leonarda Villalobos, una de las imputadas del caso Audio-Factop, dijo a La Tercera estar pasando por dificultades económicas. Villalobos, quien abrió una caja de Pandora con la grabación de un audio de una reunión donde se comentaban una serie de actividades presuntamente ilícitas, afirmaba que buscaba retomar su profesión luego de pasar 245 días en la cárcel, cumpliendo prisión preventiva.

    Eso sí, Villalobos se impuso sus propias reglas: nunca más tramitaría en sede tributaria.

    Y así ha sido. Villalobos, quien se encuentra con arresto domiciliario total, ha asumido causas como querellante en conjunto a otros abogados, entre ellos Alejandra Borda, la misma que la defiende en el caso Audio-Factop.

    Uno de los últimos casos que tomó Villalobos fue una querella presentada el 2 de septiembre en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en representación de la productora audiovisual Pixihouse SpA contra el futbolista de Colo-Colo Arturo Vidal por el presunto delito estafa.

    La presunta estafa del King

    En la querella presentada por Villalobos el 2 de septiembre, en conjunto con los abogados Alejandro Ávila y Alejandra Borda, se relata un caso donde la mencionada productora se habría adjudicado un proyecto audiovisual que tendría al King como protagonista. Se trataba de un documental donde el ídolo albo repasaría su carrera y conversaría con otros jugadores con quienes compartió camarín en los diversos clubes por los que pasó.

    Para adjudicarse el proyecto la productora tuvo que desembolsar US$ 96.000. Sin embargo, el proyecto no se concretó. Es más, los querellante dicen que Vidal se habría adueñado de ciertas ideas que la productora ofreció para utilizarlas en un podcast.

    Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La querella comienza señalando que a comienzos de 2024 el representante legal de Pixihouse, Heriberto Inostroza, se reunió con Vidal en su casa ubicada en Chicureo. Allí también participaron dos personas del staff del jugador, Valentina Hernández y Diego Vergara. En ese lugar se produjeron los primeros acuerdos, que incluso llevaron a la firma de contratos.

    “El equipo de la productora comienza a trabajar culminando en un guion completo y detallado que cubría paso por paso el trabajo que se realizaría con el jugador, el que es entregado presencialmente a Arturo Vidal y que establecía la forma en que se harían las entrevistas, los invitados, los temas a tratar y la forma en que estos se irían desarrollando”, dice el texto legal.

    El primer pago llegó el 15 de diciembre por el monto de US$ 40.000. El 30 de ese mes se realizó otro por la misma cifra. Luego, en enero de 2025 se hizo un último pago por US$ 16.000.

    Entre enero y abril de 2025, dice el texto, de cara al contrato definitivo, la parte querellada habría “modificado el borrador a su conveniencia”.

    Leonarda Villalobos cumple prisión preventiva por el caso Audio. (Foto: Aton)

    Todo terminó de derrumbarse en abril de 2025, cuando se enteraron por la prensa que Vidal había lanzado un podcast llamado “El reinado de Vidal”, un programa idéntico en idea, entrevistas y temario a lo desarrollado por Pixihouse. Eso sí, desde el equipo de Vidal le dijeron que un “podcast era distinto a un documental”.

    Sin embargo, la querella contra Vidal no prosperó en sede penal y fue declarada inadmisible. El 3 de septiembre el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió que el derecho penal es la última instancia a la cual se debe recurrir, “esto es, cuando el legislador no ha contemplado ninguna acción de índole civil que pueda impetrar el afectado a efectos de resarcir los perjuicios que se le han ocasionado”.

    “De modo tal que existiendo para este caso acciones civiles concretas que puede ejercer la víctima deben preferirse ellas”, sugirió la jueza Francis Frell.

    Sin embargo, Villalobos no se dio por vencida. Un día después de declarada inadmisible, ingresó la misma querella pero en el Juzgado de Garantía de Colina. En ese tribunal tuvo desempeño ya que el 8 de septiembre el magistrado Manuel Salgado la declaró admisible.

    Otra causa de Villalobos

    Este no es el único caso que marca el regreso de Villalobos. En el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago la abogada Alejandra Borda, la misma que la defiende en el caso Audio, le otorgó poder para actuar en una causa donde acusan a un grupo de carabineros por los delitos de apremios ilegítimos, torturas, amenazas, entre otros, contra un sujeto de nombre Gonzalo Mandiola.

    La víctima fue detenida en un operativo en enero de 2024 en una chatarrería de Quinta Normal e incluyó un seguimiento de un canal de televisión. La querella fue presentada en julio de este año y fue declarada admisible.

