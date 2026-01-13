Licencias cruzadas, ausencias injustificadas y un médico irregular: Contraloría destapa severas anomalías en salud municipal de Pemuco

Una serie de irregularidades administrativas y sanitarias quedó al descubierto tras una auditoría de la Contraloría Regional de Ñuble al Departamento de Salud Municipal de la comuna de Pemuco, medida que reveló la emisión de licencias médicas entre médicos sin respaldo clínico, graves deficiencias de control interno y la contratación de un facultativo en situación migratoria irregular, sin autorización para ejercer actividades remuneradas en el país.

La fiscalización, que data en el Informe N° 579 de 2025, se realizó tras denuncias efectuadas en junio del año pasado, que alertaban sobre la ausencia total de médicos en el único Cesfam de la comuna, situación que dejó sin atención a los pacientes.

Según estableció el organismo contralor, entre 2024 y 2025 los médicos del recinto se otorgaron licencias médicas de manera recíproca, utilizando mecanismos informales como llamadas telefónicas, mensajes de texto y videollamadas, sin exámenes físicos, diagnósticos verificables ni registros clínicos.

Más aún, la Contraloría constató que tres de los médicos que emitieron dichas licencias se encontraban, a su vez, con reposo médico al momento de otorgarlas, configurando una práctica carente de sustento sanitario.

A ello se suma que dos facultativos salieron del país mientras se encontraban con licencia médica durante 2025, vulnerando la normativa vigente.

Pagos improcedentes

El informe también advierte inasistencias injustificadas, atrasos, marcaciones parciales y ausencias no descontadas, lo que derivó en pagos improcedentes por un total de $5.651.476.

Frente a estos hechos, el ente contralor instruyó regularizar las situaciones detectadas y gestionar el reintegro o restitución de los montos, debiendo la municipalidad remitir los antecedentes en un plazo de 30 días hábiles desde la notificación del documento.

Médico sin autorización para ejercer

En otro de los hallazgos de mayor controversia, el ente fiscalizador detectó la contratación de un médico con situación migratoria irregular, quien no contaba con autorización para realizar actividades remuneradas en Chile, ni con el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) rendido en su totalidad.

Ante ello, se ordenó al municipio ajustar estrictamente sus procesos de contratación al reglamento interno y a la normativa legal vigente.

Falta de supervisión

La auditoría también dejó en evidencia una notoria falta de supervisión tanto del encargado de personal como del Director del Departamento de Salud, al no efectuarse validaciones sobre los reportes de asistencia ni controles efectivos del cumplimiento de las jornadas laborales y permisos administrativos.

Finalmente, la Contraloría concluyó que deberán adoptarse medidas estructurales de control y supervisión, orientadas a resguardar el correcto funcionamiento del servicio y la probidad en el actuar de los funcionarios.