Licencias: municipios con más casos suman más de 3 mil funcionarios en la mira

De los 25.078 funcionarios públicos denunciados por Contraloría viajando fuera de Chile mientras cursaban una licencia médica, más de 3.000 trabajan en las 20 municipalidades y corporaciones del país que el propio ente fiscalizador reveló que tenían más casos.

Así se extrae de un ejercicio realizado por La Tercera, en el que consultó al top 20 de municipios con más casos acerca del detalle de sus situaciones particulares, llegando a la sumatoria de 3.037 funcionarios, que en su conjunto suman 4.620 reposos bajo la lupa. La cifra, eso sí, podría ser mayor, toda vez que Arica, Puerto Natales, Santiago y Pozo Almonte, por diversos motivos, no se sumaron al ejercicio y no entregaron la información requerida. Además, Calama, Iquique y San Bernardo no contaron entre sus funcionarios involucrados a aquellos que pertenecían a su institución, que están en la mira de Contraloría, pero fueron traspasados al Servicio Local de Educación Pública (SLEP), argumentando que ahora es resorte de esos servicios.

En concreto, y considerando que el Ejecutivo sólo puede entregar cifras y tener control de las medidas sobre instituciones del gobierno central, este medio consultó a los 20 municipios con más casos por las medidas adoptadas y la cantidad de personas involucradas, considerando que en varias comunas hubo funcionarios que repitieron esta práctica en más de una ocasión durante su reposo, por lo que un individuo puede representar más de un caso cuestionado, algunos derechamente insólitos. Uno emblemático, por ejemplo, fue detectado en Puerto Montt, donde un funcionario registró 20 salidas del país con licencias que sumaban más de 400 días.

La comuna con más casos es Arica, donde se instruyeron 719 sumarios, los que no necesariamente implican al mismo número de personas, porque cada acto administrativo puede considerar a más de un individuo. Debido al volumen, el municipio dice no haber consolidado aún el número exacto de trabajadores involucrados y evalúa adquirir un software de gestión y contratar asesoría legal, con un costo estimado de $ 40 millones. Eso sí, el alcalde Orlando Vargas se aventura con algunas de las razones de su alto número de funcionarios en la mira: “Muchos iban a Tacna, Arequipa o Bolivia”.

Mientras, si en Iquique se reportaron 515 casos, estos, dicen, corresponden a 352 funcionarios, divididos entre la corporación y el municipio.

En Puerto Montt, en tanto, se identificaron 483 casos y se identificaron 341 personas. El alcalde Rodrigo Wainraight designó a tres fiscales con dedicación exclusiva, además de contratar cuatro abogados externos con el objetivo de concluir los procesos en un plazo de 60 días.

En Punta Arenas se revisan las situaciones de 250 funcionarios: 174 de educación y 76 de salud. Tras ello se instruyeron 59 sumarios. Por su parte, en Puerto Natales la corporación declinó entregar la información aludiendo a la confidencialidad de los datos. Santiago también se restó, aunque el alcalde Mario Desbordes (RN) confirmó que se instruyeron sumarios a los funcionarios activos y se denunciará ante el Ministerio Público a los extrabajadores.

Y si de altos números se trata, un caso que causó revuelo es Calama, que tiene 328 licencias en la mira y donde tres médicos del Departamento de Salud están siendo investigados por la presunta venta de licencias. Según afirmaron desde la administración, hay 56 personas activas involucradas y el resto de funcionarios, sin decir cuántos, ya habían sido trasladados al SLEP Licancabur.

Según confirmó la directora de APS, Pía Cortés, los profesionales fueron suspendidos de sus funciones sin goce.

En Osorno, el municipio instruyó 149 sumarios equivalentes a 149 funcionarios de Salud, Educación y Administración. Uno de ellos ya fue destituido a comienzos de año tras un proceso disciplinario.

En Rancagua se iniciaron 221 sumarios: 150 en la Cormun, nueve en el municipio, dos en la corporación de Culturas y 1 en la de Innovación. Cualquier desvinculación se evaluará una vez concluyan los procesos.

Otro caso llamativo ocurrió en Curicó, donde un profesor municipal renunció tras quedar al descubierto que viajó a Mendoza mientras hacía uso de una licencia médica. Según su propia versión, el viaje se debió a que su propiedad fue tomada por terceros, por lo que viajó junto a un abogado. “Hice algo que cualquier persona haría”.

El caso está dentro de las 184 irregularidades y 144 personas involucradas.

Más hacia el sur, Temuco instruyó sumarios a 257 personas, con cuatro fiscales designados. Talca, por su parte, investiga a 234 funcionarios, con seis fiscales a cargo.

En Talcahuano se detectaron 199 casos y se creó un Comité Municipal de Ausentismo Laboral. El alcalde Eduardo Saavedra designó a 18 fiscales y afirma que esta situación “obliga a robustecer las capacidades de fiscalización”.

En Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti es categórica: “Esto no es un problema ético, es un delito”. Allí se detectaron 209 licencias médicas irregulares, con 143 funcionarios activos, 97% perteneciente a Salud.

En San Bernardo se instruyeron sumarios a 78 personas: 63 en la corporación y 15 en el municipio, pero también tienen 198 casos de personas que ya fueron traspasadas al SLEP Del Pino. En La Florida se reportan 172 funcionarios, con 128 sumarios activos y 14 fiscales asignados y el municipio investiga 20 casos adicionales.

En La Serena, su corporación informó de 172 personas implicadas. En Valparaíso se detectaron 209 licencias irregulares de parte de 143 funcionarios activos.

Otro caso, que si bien no aparece en el listado de los primeros 20 municipios, es el de la Municipalidad de Lonquimay, donde un funcionario realizó 30 viajes al extranjero con licencia médica.