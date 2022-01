Lo que tienes que saber este martes en La Tercara: Boric opta por un PS para acompañar a Siches desde la Subsecretaría del Interior

Boric alista nombramiento de subsecretarios: diputado PS acompañará a Siches en Interior

Esta noche, o a más tardar mañana miércoles, el Presidente electo Gabriel Boric anunciaría la designación de los 39 subsecretarios que se sumarán a su gabinete, y entre las definiciones ya zanjadas figuran las tres subsecretarías que conforman el Ministerio del Interior.

De acuerdo a un artículo de los periodistas Isabel Caro, Felipe Cáceres y Rocío Latorre, el futuro mandatario optó por el diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve, para acompañar a Izkia Siches desde el cargo de subsecretario del Interior.

En la misma cartera, Boric designará al PPD Eduardo Vergara –quien fuera jefe de la División de Seguridad del gobierno de Michelle Bachelet–, como subsecretario de Prevención del Delito, y al diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el mismo rol que ejerció su madre, Claudia Serrano, en la primera administración bacheletista.

Monsalve, Vergara y Crispi se reunieron ayer con Boric y Siches en la denominada “Moneda chica” para abordar los desafíos del ministerio.

Además, en los ministerios sectoriales se menciona a Cristóbal Cuadrado (RD) para acompañar a la futura ministra de Salud, María Begoña Yarza, desde la Subsecretaría de Salud Pública. En Redes Asistenciales, en tanto, si bien la carta propuesta por Convergencia Social es Matías Goyenechea, ha asomado la opción de Fernando Araos, quien dirigió el SAMU Metropolitano y es cercano a la futura jefa de Interior.

En la Cancillería, en tanto, suena el nombre de Carmen Domínguez –ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet en la ONU– como carta segura para suceder a Rodrigo Yáñez en la Subsecretaría de Relaciones Económicas. Por otro lado, el constitucionalista Jaime Gajardo (PC) se menciona como una opción para la Subsecretaría de Justicia.

El futuro equipo de gobierno y los presidentes de los partidos de Apruebo Dignidad se reunirán este viernes en el primer cónclave convocado por el Presidente electo. La cita será en el centro de eventos Casona Cañaveral, una propiedad llena de simbolismo pues perteneció a la secretaria de Salvador Allende, Miria Contreras “La Payita”, y era usada como refugio por el ex jefe de Estado durante los fines de semana. Lee más de esta historia.

Siches protagoniza su primer desencuentro con el actual gobierno

Sus declaraciones cuestionando el Estado de Excepción que rige en cuatro provincias de la denominada Macrozona Sur, terminó por enfrentar a la futura ministra del Interior, Izkia Siches, con La Moneda.

La doctora dijo el domingo en T13 que la militarización de la zona no solo no ha logrado el objetivo de reducir la violencia, sino que, incluso, la “ha incrementado”, agregando que en La Araucanía hay grupos civiles no mapuches “a los que pareciera beneficiarles el conflicto”.

Fue el propio Presidente Sebastián Piñera quien salió a refutar a la futura encargada de seguridad pública, argumentando que estaba desinformada.

“Yo creo que es importante informarse bien, porque el Estado de Excepción nos ha permitido desplegar a las Fuerzas Armadas en una labor de apoyo logístico e inteligencia a las policías, Carabineros y la PDI. Y eso ha sido muy útil (…) nos ha permitido reducir en cerca de 30 a 40% el número de hechos violentos”, dijo el Mandatario.

En respuesta, Siches agregó: “Más allá de definir quién tiene o no la razón, los datos están sobre la mesa y lamentablemente hemos tenido víctimas fatales la última semana, algo que nos entristece, nos preocupa y también nos ocupa”. Lee más de esta historia.

Definiciones ante escalada de violencia en La Araucanía

Es preocupante que el nuevo gobierno renuncie desde ya al estado de excepción constitucional, que permite contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuando está en riesgo la seguridad de la población.

PAES: Paso adecuado pero insuficiente

Aunque la prueba de admisión ha ido cambiando en el paso de casi dos décadas, el sistema aún no se adapta a los desafíos que han ido surgiendo, especialmente en cuanto al intacto NEM y ranking de notas.

Por Sebastián Izquierdo

El género en la "Gabinetología"

El contraste entre la foto de familia del primer gabinete de Patricio Aylwin con la del Presidente electo Gabriel Boric, difundida profusamente por las redes, sirve como ejemplo para graficar la dimensión de los cambios que Chile ha experimentado en tres décadas.

Por María de los Ángeles Fernández

El gabinete de Boric en la mirada de un socialdemócrata. Sobre si el presidente electo es o no un socialdemócrata, las señales que entregó con el nombramiento de su gabinete y las nuevas tensiones que emergen en el sector, hablamos con el sociólogo y ex asesor de Ricardo Lagos, Ernesto Ottone, uno de los chilenos que mejor conoce a la izquierda por dentro.

