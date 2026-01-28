SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Lobos se suma a críticas del gobierno por fallido avance en Sala Cuna: “Cuando hay voluntad política sin duda se puede avanzar”

    La ministra expresó que espera que el receso estival permita retomar las conversaciones en esta materia.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, abordó esta mañana los proyectos de ley que han quedado pendientes para marzo.

    En entrevista con Radio ADN, y consultada sobre el debate que se ha dado en torno al tema, la secretaria de Estado lamentó en primera instancia que no se haya avanzado en el Sala Cuna Universal, pese a tener los acuerdos bastante avanzados.

    “Lamentamos muchísimo que a pesar de los esfuerzos y que estábamos muy cerca, que había un consenso técnico y un consenso bastante amplio político -también con las fuerzas de la oposición- finalmente esto no se haya podido cristalizar en que hayamos podido ver el proyecto en la Comisión de Educación", sostuvo.

    Sobre el tema, recordó que “es un debate que llevamos más de veinte años”.

    “Nosotros hicimos una indicación sustitutiva al año 2024 al proyecto del Presidente Piñera, recogiendo que esto es una preocupación no de este gobierno, porque es una preocupación de las mujeres de Chile”, sostuvo.

    En cuanto a si dan por descartado que se concrete, o si aún ven posible que avance durante la semana legislativa antes del cambio de mando en marzo, Lobos expresó que el Ejecutivo seguirá trabajando hasta el último día.

    Esperamos que este receso estival permita retomar las conversaciones. Este es el punto en que estábamos, como digo, ya muy cerca y que hubiera la voluntad política de todos los sectores“, apuntó. “Sin duda el no haberlo podido hacer esta semana como teníamos previsto hace que eso sea más difícil, pero desde luego seguiremos haciendo los esfuerzos hasta el último día para poder concretarlo, porque nos parece que es un proyecto muy emblemático importante para Chile”.

    En esta línea, y consultada sobre el comunicado emitido por algunos senadores de las comisiones de Hacienda y Educación en el que sostienen que el gobierno ingresó indicaciones tardías, la ministra expresó que era “injusto” señalar aquello.

    Esto es un debate que ya lleva más de dos años. En este proceso legislativo en concreto, nosotros presentamos la indicación sustitutiva en el año 2024, llevábamos muchas conversaciones. Hubo proceso electoral, por tanto, dejamos ahí en stand by algunas conversaciones, se retomaron. A fines de año ya teníamos un acuerdo técnico, después hubo un retroceso respecto a los puntos que se planteaban, y bueno, hemos tenido conversaciones“, recordó.

    En esto, indicó que si bien han sido flexibles para viablizar este proyecto, se reinstalaron puntos que ya se habían superado en las conversaciones con parlamentarios de oposición, como el tema del copago a la familia, que fue revivido por el senador UDI, Gustavo Sanhueza, en su alocución de ayer.

    Consultada sobre si queda tiempo para aprobar los otros proyectos que han quedado pendientes de discusión, como el FES y Eutanasia, Lobos reiteró que estarán trabajando hasta el último día, y que si bien los tiempos son acotados, “cuando hay voluntad política y hay acuerdos técnicos detrás. sin duda se puede avanzar”.

    “En el caso del FES también había una propuesta técnica bastante avanzada, nosotros flexibilizamos mucho las posturas para hacernos cargo de las mayores preocupaciones que habían presentado no solo los parlamentarios, sino también los entes especializados, el propio Consejo de Rectores, y lamentamos que tampoco se haya podido cristalizar eso en el avance del proyecto”, apuntó.

    En cuanto a Eutanasia, Lobos también lamentó “muchísimo” que no lograra avanzar.

    “Lo denunciamos hace un par de semanas, hubo maniobras dilatorias para que no se pudiera votar el proyecto en la Sala del Senado, y lamentablemente después de 14 años de debate tampoco va a poder ver la luz”, afirmó.

    Si hay voluntad, como digo, siempre las cosas pueden ocurrir. Tenemos todo febrero, esperamos que el periodo estival permita que nos aireemos todos y lleguemos con un nuevo impulso. Nosotros aprovecharemos sin duda también ese mes para mantener las conversaciones con los parlamentarios, y ver si en la primera semana de marzo podemos cuajar estas reformas que son tan importantes , no para el gobierno sino para Chile”.

