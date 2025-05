¿Los cigarrillos electrónicos son menos dañinos que los convencionales? Los vapers otra vez en debate por nueva ley

Comenzó a regir, ayer martes 20 de mayo, la Ley 21.642, que establece un marco regulatorio para la venta de cigarrillos electrónicos con y sin nicotina. Y con la nueva legislación otra vez se instala el debate sobre cuán dañinos son estos aparatos.

En la práctica, con la nueva ley se asimila los dispositivos de vapeo, también llamados vaporizadores, que técnicamente son conocidos como los sistemas electrónicos de administración con nicotina y sin nicotina, a productos de tabaco, homologando su regulación.

Con la ley se prohibirá la venta de estos productos a menores de 18 y también incorporan a todos los productos de este tipo, una clara advertencia sanitaria sobre los riesgos y daños asociados. También prohíbe la venta de productos de vapeo en un radio de 100 metros alrededor de los establecimientos educacionales, impide su uso en todos los lugares donde ya se encuentra prohibido el consumo de tabaco, es decir.

Algunos vapers que se comercializaban en Chile antes de la nueva ley.

Según expuso la ministra (s) de Salud, Andrea Albagli, durante un punto de prensa dando a conocer las medidas, “si bien los dispositivos de vapeo no tienen tabaco, eso no quiere decir que no compartan la característica más importante con el tabaco, que es que son altamente nocivos para la salud. Tanto el tabaco como los dispositivos de vapeo con y sin nicotina tienen impactos negativos en la salud ”.

“Hay abundante evidencia que demuestra que es muy frecuente su uso dual, es decir, uso paralelo tanto de tabaco como de dispositivos electrónicos de vapeo, y también que hay una escalada en el consumo, siendo ya así demostrado por la evidencia, que sobre todo los adolescentes que utilizan dispositivos de vapeo, luego tienen mayores probabilidades de iniciar la conducta de consumo de tabaco ”, añadió.

Para el gobierno, existe preocupación por el aumento del consumo de estos aparatos en menores de edad. Hoy se puede observar como en las redes sociales una serie de influencers publicitan su consumo. Según cifras oficiales, el 8,6% de los estudiantes declararon consumo de cigarrillos electrónicos o vapers en el último mes, según el estudio, el último estudio en población escolar del año 2023.

Persona con vaporizador. Foto: AP.

En esa misma línea, el académico de la Universidad de Chile y representante de la Sociedad Chilena de Salud Pública Oral, Marco Cornejo, aseguró que “hay evidencia, contundente y creciente, respecto al daño de los compuestos de los líquidos , como son los saborizantes, por ejemplo, y los procesos físico-químicos que se producen por el calentamiento del serpentín que calienta el líquido, que produce productos que han sido atribuidos como factores oncogénicos, como causantes de cáncer”.

En esa misma línea, el director Ejecutivo del CITUC y director de la Sociedad de Toxicología de Chile, Juan Carlos Ríos, sostuvo que “hay que entender que estos productos son tóxicos. Estos productos no son inocuos, son tóxicos ”

Añadió, “lo primero que vamos a ver si es niños o niñas que van a tener problemas pulmonares, después vamos a tener problemas de cáncer a largo plazo . O sea, son sustancias que van a generar efectos tóxicos. Y toda medida que busque prevenir nos va a ayudar a disminuir”.

Defensores del vapeo

No todos quedaron cien por ciento conformes con la implementación de la nueva legislación.

Si bien el presidente la Asociación de Consumidores Vapeadores de Chile (Asovape Chile), Ignacio Leiva, dijo estar contento con la ley, porque regula el mercado, acusa al Ministerio de Salud de excederse con la norma.

"La protección de los menores para nosotros es esencial, pero también es esencial cuidar la libertad de los usuarios a poder informarse y a poder optar por una herramienta de reducción de daños como son los cigarrillos electrónicos ”, explicó a La Tercera.

“La ley establecía claramente cuáles eran las cosas que debía establecer el Ministerio de Salud en cuanto a las advertencias en el packaging (empaquetado) de los cigarrillos electrónicos (…) Sin embargo, el Ministerio agregó un cuadro amarillo que no está en la ley, donde además pone información que no es correcta ”, añadió.

En particular, el representante de Asovape se refiere a las denominadas Evali (por sus siglas en inglés, E-cigarette or Vaping product use-Associated Lung Injury), lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o productos de vapeo, que según él, aún no existe evidencia científica que las avalen.

“ Las Evali no son una enfermedad que tenga nada que ver con los cigarrillos electrónicos. Las Evali son una enfermedad que se produjeron a finales del 2019 solo en Estados Unidos, solo en una región y que a la larga lamentablemente quedó con el nombre porque en el primer momento se habían asociado a los cigarrillos electrónicos, pero después se demostró que nada tenían que ver con los cigarrillos electrónicos”.

Asimismo, puntualizó que los problemas de Evali se han dado como consecuencia de productos provenientes del mercado negro y del narcotráfico, pero que no son los mismos aparatos que se comercializan en Chile. Incluso, aseguró que en otros países los cigarrillos electrónicos son usados por gobiernos para disminuir el tabaquismo.

“ Hay un montón de gente que hoy día está vapeando que puede dar marcha atrás y volver a fumar , y hacerse de los daños que implica volver a fumar. Hubo gente que podría estar pensando en dejar de fumar para hacerse menos daño y ahora no optará por una opción como el cigarrillo electrónico dada la desinformación que está entregando el Ministerio”, añadió Leiva.

Imagenes referenciales de vaporizadores por nueva ley que regula la venta a menores de edad, difusion de venta y riesgos sanitarios asociados a su uso. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Para el presidente de la Asociación de la Industria del Vapeo, Edgardo Muñoz, “los vaper no vienen aquí para venderse como moda. Lo ideal es que lo utilicen personas que están en el tabaquismo. Es un 95% menos dañino que el cigarro ”, sostuvo.