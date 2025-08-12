SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Los detalles de la investigación por licencias médicas en el Ejército, Armada y FACH ante la comisión investigadora

Los altos mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas entregaron cifras y medidas adoptadas tras el informe de la Contraloría que detectó miles de casos irregulares de uniformados y policías que salieron al extranjero con reposo médico.

Por 
Roberto Martínez

En una sesión de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, el alto mando de las Fuerzas Armadas expuso el estado de las indagatorias internas relacionadas con el CIC N°14 emitido por la Contraloría General de la República, que detectó casos de funcionarios –civiles y uniformados– que habrían viajado al extranjero mientras se encontraban con licencias médicas.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división Rodrigo Pino, informó que la institución mantiene abiertas 386 investigaciones sumarias administrativas vinculadas directamente al último informe del ente fiscalizador, a las que se suman otros 66 casos ya en curso desde la CIC N°9.

Según detalló, de los 487 casos inicialmente observados, seis fueron derivados a la Dirección General de Movilización –dependiente del Ministerio de Defensa– y 95 corresponden a personas que ya no integran la institución.

El general Pino recalcó que todas las investigaciones deben concluir, al menos en su fase indagatoria, antes del 31 de agosto de este año, y que el objetivo es aplicar sanciones que podrían incluir la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años.

También advirtió que no todos los casos implican faltas, puesto que algunos corresponden, por ejemplo, a salidas autorizadas en períodos pre o posnatal.

Por su parte, el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, señaló que, tras la revisión de las 11.493 licencias médicas, se detectaron 74 casos observados por la Contraloría, equivalentes al 0,6% del total correspondientes a la institución.

Luego del análisis interno, la cifra se redujo a 58 casos sujetos a investigación, distribuidos entre personal de oficiales subalternos, gente de mar, médicos, un empleado civil y un trabajador contratado con fondos propios.

El almirante Cabrera indicó que estas conductas son consideradas faltas gravísimas y que las sanciones más severas, como la expulsión o retiro, son determinadas por el director general del personal o el propio comandante en jefe, siempre garantizando el debido proceso y derivando a la justicia ordinaria cualquier indicio de delito.

En tanto, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general del aire Hugo Rodríguez, informó que la FACH investiga 158 casos, la mayoría de ellos correspondientes a personal civil (85%) y el resto son oficiales.

Explicó que la institución ya había implementado medidas de control, como derivar a la Comisión de Sanidad las licencias superiores a 90 días, pero que el informe de la Contraloría permitió identificar la necesidad de cruzar datos sobre viajes al extranjero.

El general Rodríguez precisó que los sumarios son conducidos por un equipo de cuatro abogados para garantizar criterios uniformes, celeridad y rigor jurídico, minimizando a la vez el impacto operacional que puedan generar las sanciones.

En la sesión, a la que también asistió la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, las tres ramas coincidieron en la relevancia de mantener la transparencia, sancionar las irregularidades y salvaguardar los derechos de los involucrados, buscando un equilibrio entre la disciplina interna y la aplicación estricta de la normativa vigente.

Más sobre:Licencias médicasFuerzas ArmadasFFAAEjércitoArmadaFuerza AéreaFACHContraloríaCEICámara de DiputadosNacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Bancada RN solicita al director (i) del INBA aplicar “Aula Segura” y realizar denuncia penal tras grave ataque a profesor del recinto

Democracia Cristiana uruguaya respalda a la DC chilena por apoyar a Jeannette Jara pese a cuestionamientos internacionales

Carter prevé pacto parlamentario por omisión entre Republicanos y Chile Vamos: “Sería un suicidio no hacerlo”

Ministerio de Defensa por licencias médicas en las FF.AA.: 602 uniformados están bajo sumario por salir del país durante reposo

“La desinformación viene del gobierno”: UDI responde acusaciones emitidas por Boric tras realizarse test de drogas

Detienen a dos nuevos sospechosos por el secuestro de empresario en Quilicura

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

3.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

4.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

5.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Bancada RN solicita al director (i) del INBA aplicar “Aula Segura” y realizar denuncia penal tras grave ataque a profesor del recinto
Chile

Bancada RN solicita al director (i) del INBA aplicar “Aula Segura” y realizar denuncia penal tras grave ataque a profesor del recinto

Democracia Cristiana uruguaya respalda a la DC chilena por apoyar a Jeannette Jara pese a cuestionamientos internacionales

Carter prevé pacto parlamentario por omisión entre Republicanos y Chile Vamos: “Sería un suicidio no hacerlo”

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación
Negocios

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación

CMF se defiende y responde a la banca que velan “por el desarrollo de todo el mercado, no solo (por) el de una industria en particular”

El Ipsa marca un nuevo récord impulsado por salto de SQM ante noticias de menor producción china de litio

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público
Tendencias

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

Con Eduardo Vargas en el centro de la polémica: Limache da el golpe y golea a Audax Italiano en Quillota
El Deportivo

Con Eduardo Vargas en el centro de la polémica: Limache da el golpe y golea a Audax Italiano en Quillota

El remo y la esgrima le entregan al Team Chile nuevas medallas de oro en los Panamericanos Junior de Asunción

La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”
Cultura y entretención

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

¿Planes de nuevo disco? Bob Dylan pasó unos días en un estudio de grabación

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Macron propone coalición internacional de la ONU para “estabilizar” Gaza y critica planes israelíes como una “guerra permanente”
Mundo

Macron propone coalición internacional de la ONU para “estabilizar” Gaza y critica planes israelíes como una “guerra permanente”

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y deja bajo control federal a la policía local

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista