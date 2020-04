Los imperdibles de este martes: Una derrota imprevista, los cambios de la cuarentena y música desde las casas

Tenían la mayoría, y lograron movilizar a suficientes parlamentarios hasta Valparaíso para hacerla efectiva. Pero la sesión de la Cámara de este martes 7 quedó en la historia no sólo por ver en el hemiciclo a todos los diputados asistentes usando mascarilla, en línea con las últimas recomendaciones de la OMS, sino porque la oposición sufrió una impensada y dolorosa derrota al no lograr elegir ni al presidente ni al vicepresidente de la Cámara. De algunos sectores había reparos hacia el DC Gabriel Silber, que era el candidato acordado por su partido para la testera, y otros no veían con buenos ojos que a la vicepresidencia llegara Karol Cariola (PC). Resultado: entre abstenciones y el misterio propio de una votación que fue secreta, Chile Vamos se quedó con esos dos puestos, en una mesa que nace con la amenaza de una posible censura cuando la oposición logre sellar un nuevo acuerdo. De todas formas, el triunfo ya dejó una efeméride, al elevar al diputado RN Diego Paulsen (32) como el presidente de la Corporación más joven desde el retorno a la democracia.

Lo había anticipado hace algunos días: para Jaime Mañalich, ministro de Salud, el modelo para combatir al coronavirus no pasa aún por una cuarentena total, sino más bien por medidas acotadas y que pueden ser incluso específicas a barrios. Este martes se anunció la materialización de esta idea, con anuncios de cuarentenas para sectores puntuales de las comunas de Puente Alto, Santiago y Ñuñoa. Además, se oficializó que para el próximo lunes Providencia, Lo Barnechea y Vitacura saldrán de la cuarentena total en la que se encuentran.

De las actividades cotidianas que han sufrido mayores interrupciones, las clases escolares son sin duda una de las más afectadas. Con un escenario en que se prevé que la disrupción puede durar bastante tiempo, el Mineduc ya prepara una base para este año y el siguiente, con el fin de tratar de apoyar en tres etapas a los estudiantes cuando regresen de este tiempo.

Es un proyecto que se adapta a los nuevos tiempos, y que busca además reflejar esa realidad. Desde mañana jueves, La Tercera lanza Sesiones Íntimas de Culto, conversaciones y música con artistas nacionales y extranjeros desde sus hogares, con eventos que se transmitirán en nuestro sitio web y a través de las distintas plataformas. Quien abrirá esta secuencia será Javiera Mena, la cantante que será entrevistada por Claudio Vergara.