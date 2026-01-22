Luis Cordero y “gobierno de emergencia”: ministro asegura que entregarán a próxima administración números a la baja en delitos

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que la administración de gobierno actual entregará al próximo gobierno “números a la baja en delitos violentos, en homicidios consumados, en violencia rural en el sur y en ingresos irregulares”.

En su conversación con radio Pauta, el secretario de Estado abordó que esta es “una administración que recibió el país, y yo no prejuzgo las razones por las cuales eran esas. Chile venía saliendo de la pandemia. Eso generó focalización de recursos públicos en áreas muy específicas, como la salud pública y las 72 otras, en fin”.

Añadiendo que “Chile tenía una crisis migratoria muy significativa, un caso de violencia rural muy relevante en el sur y los aumentos en los homicidios consumados de un modo muy relevante”.

“Dicho eso, la pregunta es cómo termina esta administración. Esta administración termina con una reducción muy significativa de ingresos irregulares y con un control muy eficaz de las fuerzas armadas y de las policías en la frontera (...) Una reducción de la violencia de la población sur, del 80% en comparación al 2021″, explicó.

En ese sentido, el ministro, al ser consultado si es que se entregará en un “gobierno de emergencia”, insistió en que “ esta administración le va a entregar al próximo gobierno números a la baja en delitos violentos, en homicidios consumados, en violencia rural en el sur y en ingresos irregulares”.

Asimismo, reconoció que esto se logró gracias a las reformas legales “significativas” en las que avanzaron gobierno y oposición. También, en el fortalecimiento institucional que implicó el aumento de presupuesto de las policías. Por último, destacó el aumento de eficacia en la persecución policial y del Ministerio Público.