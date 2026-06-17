Luis Thayer llama a no anticipar conclusiones por eventual red organizada en ingreso de niños haitianos: “Es prematuro hoy día”

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, salió al paso de las denuncias e investigaciones abiertas por el ingreso masivo de menores de edad de nacionalidad haitiana a Chile bajo la figura de reunificación familiar.

Cabe señalar que, este lunes, la Fiscalía Nacional anunció la apertura de una investigación de oficio para determinar si existieron delitos asociados al ingreso de niños, niñas y adolescentes provenientes de la nación caribeña durante 2025.

Los antecedentes conocidos apuntan a que estos habrían ingresado al país mediante vuelos chárter autorizados, en circunstancias donde la relación entre los adultos responsables y los menores no siempre habría sido debidamente verificada.

En entrevista con Radio Duna, Thayer abordó las revelaciones que dieron origen a la investigación del ente persecutor, asegurando que durante su gestión se adoptaron medidas preventivas, se presentaron denuncias ante el Ministerio Público y se suspendió la tramitación de nuevas residencias provenientes de Haití cuando surgieron antecedentes preocupantes.

Según explicó, los antecedentes conocidos hasta ahora provienen de un preinforme de la Contraloría General de la República, cuya investigación aún no ha concluido.

“Hay un preinforme de la Contraloría General de la República en base al cual se realiza una investigación durante el 2025 a propósito del ingreso y el otorgamiento de niños y familiares haitianos, personas residentes en Chile”, señaló.

Al respecto, precisó que las alertas se relacionan con situaciones en las que menores de edad habrían ingresado al país sin que se verificara adecuadamente la presencia o identificación de los padres, madres o tutores legales responsables de recibirlos.

“ La ley establece que los niños deben ingresar al país con sus padres, sus madres o sus cuidadores legales, con los documentos que los certifiquen de esa manera ”, indicó.

Denuncia contra aerolíneas fue presentada en 2023

También recordó que mientras dirigió el Servicio Nacional de Migraciones se detectaron tempranamente irregularidades vinculadas al transporte de menores desde Haití y denunció esos hechos ante la Fiscalía.

“Nosotros en marzo de 2023 pusimos los antecedentes ante el Ministerio Público en una denuncia en relación a unas compañías aéreas que estaban enviando desde Puerto Príncipe a menores de edad sin la documentación al día ”, afirmó.

Según detalló, las autoridades migratorias detectaron casos de pasajeros que viajaban con visas otorgadas, pero vencidas o con documentación incompleta.

En ese tenor, el exdirector indicó que inicialmente se intentó corregir la situación mediante conversaciones con las aerolíneas involucradas.

“Nosotros conversamos con la línea aérea, le explicamos cuáles eran los documentos que tenían que solicitar en el embarque, y dado que las líneas aéreas persistieron, hicimos la denuncia correspondiente al Ministerio Público”, sostuvo.

Además, manifestó que la institución continuó entregando antecedentes adicionales a la investigación durante 2024 y principios de 2025.

23/11/2023 LUIS EDUARDO THAYER, DIRECTOR DE MIGRACIONES FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Solicitud para cancelar vuelos y suspensión de visas

Thayer también reveló que el Servicio Nacional de Migraciones solicitó formalmente a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) cancelar las autorizaciones de operación de tres líneas aéreas involucradas en los traslados.

“ Enviamos un oficio a la DGAC para que se cancelara la operación de tres líneas aéreas en Chile, en julio de 2025 ”, explicó.

De acuerdo con su relato, la DGAC respondió que analizaría jurídicamente los antecedentes para determinar si existían méritos para adoptar esa medida. Mientras ello ocurría, dijo que Migraciones optó por suspender la tramitación de nuevas solicitudes de reunificación familiar provenientes de Haití.

“ Detuvimos la tramitación de las residencias por reunificación familiar y no se resolvieron más residencias de niños haitianos hasta el término del gobierno”, aseguró.

La decisión -añadió- obedeció tanto a la existencia de investigaciones en curso como a las dificultades para verificar la autenticidad de documentos provenientes de Haití debido a la crisis que afecta a ese país.

Defensa del sistema de reunificación familiar

Consultado sobre si podía garantizar la regularidad de los ingresos de los menores de edad, Thayer defendió el proceso de otorgamiento de visas durante su administración.

“Yo le puedo garantizar que todo niño que recibió una visa de reunificación familiar mientras nosotros administramos el Servicio Nacional de Migraciones, recibió una visa donde los medios de verificación de que los padres estaban en Chile se dieron correctamente ”, afirmó.

El exdirector explicó que los procedimientos contemplaban la revisión de certificados de nacimiento, documentos de identidad, acreditación de vínculos familiares y comprobación de medios económicos de sustento por parte de los residentes que solicitaban la reunificación.

No obstante, reconoció que el servicio no mantiene un seguimiento permanente de los domicilios de quienes ya cuentan con residencia definitiva.

“Que el Servicio Nacional de Migraciones no tenga actualizado el domicilio de las personas no quiere decir que ese domicilio no exista en otros registros del Estado”, precisó.

Ciudadanos haitianos Fernando Llano

Llama a evitar conclusiones anticipadas

Frente a las hipótesis planteadas respecto de una posible red organizada para facilitar el ingreso irregular de menores, Thayer llamó a esperar los resultados de las investigaciones en curso.

“ Sacar conclusiones anticipadamente respecto de lo que ocurrió es prematuro hoy día ”, afirmó.

Asimismo, recordó que actualmente existen diversas indagatorias abiertas: una investigación de Contraloría sobre eventuales responsabilidades administrativas y al menos dos causas del Ministerio Público relacionadas con estos hechos.

“El Servicio Nacional de Migraciones puso todos los antecedentes a disposición tanto de la Fiscalía como de la Contraloría”, acotó.

El caso también generó repercusiones políticas en el Congreso. Bancadas de oposición, entre ellas Republicanos y la UDI, anunciaron el impulso de comisiones especiales investigadoras para revisar los antecedentes.

Ante ese escenario, Thayer manifestó su disposición a colaborar con las instancias fiscalizadoras.