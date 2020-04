Mañalich y vuelta al trabajo de los empleados públicos: “No podemos arriesgar a tener un Estado que simplemente no funcione en beneficio de la ciudadanía”

En medio de la polémica generada luego que el Presidente Sebastián Piñera en una videoconferencia con sus ministros realizada ayer para abordar la situación sanitaria del país y el escenario económico, el Mandatario los instruyera para que se comience a generar un retorno gradual a trabajar de manera presencial en el gobierno, medida que fue criticada por la Asociación Nacional de Empledos Fiscales (Anef), y políticos de oposición, el ministro de Salud, Jaime Malañich, afirmó que es obligación del Estado dar atención a la ciudadanía.

“Creo que es importante explicar a los trabajadores que efectivamente hay que regresar al trabajo, con todas las medidas de protección que se han instituido, sin equivocarse en ninguna de ellas”, afirmó Mañalich en la conferencia de prensa posterior a la entrega del balance de los casos de contagios de coronavirus.

Al respecto enfatizó que “en mi opinión personal, creo que ha habido un sobrentendimiento, una comprensión inadecuada, entre lo que significa la diferencia entre ser un contacto estrecho y no ser un contacto estrecho y me parece que esa es la piedra fundamental que es necesario aclarar e informar adecuadamente, porque al servicio de las personas, como es el deber del Estado de acuerdo a la Constitución, nosotros no podemos arriesgar a tener un Estado que simplemente no funcione en beneficio de la ciudadanía”.

Sobre la posibilidad que trabajadores de otras áreas del sector privado también comiencen a reintegrarse a sus labores Mañalich sostuvo que en la medida que algunas comunas están siendo liberadas de la cuarentena “se genera un espacio propicio para retomar una actividad que se aproxime a cierta normalidad, lo digo así porque como hemos insitido, una normalidad como la que teníamos antes de la epidemia del coronavirus va a pasar mcuho tiempo, yo estimo que años, antes de que pueda regresar”.

Por eso enfatizó, es fundamental que todo esfuerzo por acercarse a otras personas, por volver al trabajo, y por prestar servicios a terceros, tiene que estar condicionado a las medidas de protección universal que se han informado.