Mañalich y exámenes PCR: “Si es negativo no tengo necesidad de seguir en cuarentena porque el PCR demostró a los 4 ó 5 días que no tengo infección”

“Quiero ser absolutamente categórico porque esta decretado en dos oficios del Minsal: Una persona que tiene un contacto estrecho con alguien que resulta un caso positivio y a los 4-5 días tiene un PCR negativo, esa persona no tiene Covid dentro de lo que son la probabilidades, y no tiene necesidad de hacer cuarentena de 14 días como se ha sugerido en un extremo que no tiene fundamento”, señaló esta tarde el ministro de Salud Jaime Mañalich, luego de entregar el balance diario del avance de coronavirus en el país.

Sus declaraciones vienen tras los cuestionamientos que surgieron por el rápido retorno a sus funciones que tuvieron los ministros Sebastián Sichel (Desarrollo Social) y Felipe Ward (Segpres), quienes tras tener un contacto estrecho con parlamentarios que salieron positivos para Covid-19, ambos dieron negativos en sus exámenes de PCR.

Este hecho fue criticado por redes sociales por la presidenta del Colegio Médico Izkia Siches, quien señaló que a pesar del PCR negativo, era necesario una cuarentena de 14 días puesto que los síntomas podían manifestarse más tarde.

Mañalich por su parte indicó que la cuarentena en estos casos no se justificaba, ya que si la persona tiene un contacto estrecho, se debe realizar la cuarentena correspondiente hasta hacer el examen PCR a los 4 o 5 días, "y si es negativo no tengo necesidad de seguir en cuarentena porque el PCR demostró a los 4 o 5 días que no tengo infección”, agregó.

“Es incorrecto, , no se justifica, es una medicina equivocada quien señala que una persona por el solo hecho de haber estado en contacto estrecho con alguien teniendo un PCR negativo al quinto día - como se pidió a los ministros que hicieran una repetición - y que mientras tanto tuvieran una cuarentena preventiva”, expresó el titular de la cartera de Salud.

“No es adecuado decir que esa persona por el solo hecho de haber tenido un contacto estrecho, sin desarrollo de síntomas, haga o deba hacer una cuarentena de 14 días”, reiteró.