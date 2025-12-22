Manouchehri en acusación constitucional contra Diego Simpertigue: “El Poder Judicial no puede operar con zonas grises”

A partir de las 10.00 horas de este lunes, la Sala del Senado inició el análisis de la acusación constitucional deducida por la Cámara de Diputados en contra del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, por notable abandono de deberes.

Tras la relación que efectuó el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, los senadores, constituidos en jurado, escucharon a los integrantes de la comisión designada por la Cámara de Diputados para formalizar la acusación, Carolina Tello, Daniel Manouchehri y Jorge Rathgeb.

La acusación, en tres capítulos, cuestiona al magistrado por sus fallos en la llamada trama bielorrusa y el caso Fundamenta, por sus vínculos con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, reprochando, además, su actuación en concursos de conservadores y notarios, por promover a su yerno César Maturana.

“La conducta del ministro Simpertigue, que hoy analizamos, quiebra la confianza pública en la Corte Suprema y desnaturaliza el ejercicio de la jurisdicción. Creemos que no se trata de meros errores administrativos ni una falta disciplinaria menor, sino de una infracción estructural que compromete la legitimidad del tribunal y la credibilidad del Estado de Derecho”, afirmó la diputada Tello.

Manouchehri, en tanto, impulsor del juicio político al magistrado, manifestó que “la justicia no puede ser un club, no puede operar con lógica de amistad, favores o redes”.

“Porque cuando eso ocurre ya no estamos en presencia de una verdadera justicia. Los chilenos merecen ser juzgados por jueces probos, independientes, imparciales y lejanos a redes de corrupción. Todo lo contrario que ha demostrado el juez Diego Simpertigue”, sostuvo.

Respecto al capítulo de la trama bielorrusa, el diputado afirmó que “ejemplifica una grave vulneración del deber de probidad, el deber de imparcialidad y el deber de independencia”.

“El Poder Judicial no puede operar con zonas grises. Cuando se instala una duda razonable de parcialidad, el daño no es para el afectado en el juicio, es para el pueblo de Chile, que termina viendo cómo la justicia es comprada”, planteó el impulsor del libelo.