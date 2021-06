María Teresa Letelier se suma a Segunda Sala Penal de la Corte Suprema: por primera vez una mujer integra como titular la instancia

“Estoy dichosa de estar en la Corte Suprema, muy contenta de estar en esta sala que es una materia que me gusta, donde he trabajado el mayor tiempo de mi carrera y de ser una mujer más en la Corte Suprema es bueno, ya que vamos llegando a la paridad. Pero ser la primera mujer en la sala penal me llena de orgullo y de responsabilidad”.

Así se refirió la jueza María Teresa Letelier al integrarse como ministra titular este miércoles a la Segunda Sala de la Corte Suprema. Por primera vez en la historia una ministra se incorpora como titular la sala que se ocupa de los asuntos penales de la judicatura.

María Teresa Letelier juró en el máximo tribunal el martes 8 de junio y un día después conformó sala junto a los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y Jorge Zepeda (s).

El presidente de Sala, Haroldo Brito, resaltó que este hito es “la expresión de una necesidad de integración que tenía la Corte Suprema y se ha dado precisamente en esta sala. Que llegara una mujer es evidentemente una situación valiosa, importante”.

Los compañeros de sala no quisieron estar ausentes en sus expresiones. “La conocemos hace mucho tiempo y no cabe duda que será un gran aporte para el trabajo de esta sala. Afortunado de vivir y ser protagonista de este hecho histórico”, destacó Manuel Antonio Valderrama.

Leopoldo Llanos, en tanto, resaltó que la presencia de una mujer en la sala tiene un doble valor. “Hay que verlo en dos dimensiones, el primero es que conocemos a María Teresa de muchos años y ese conocimiento nos permitirá hacer mejor las cosas y de manera más fluida. Lo otro es lo fundamental: que es primera vez que integra como titular una mujer la sala penal , en circunstancias que hay muchos temas, muy sensibles que tienen relación con la mujer y se tratan acá. Entonces será muy bueno el aporte de María Teresa no solo desde la mirada jurídica, sino también desde la perspectiva de género”, afirmó.

A su vez el ministro (s) Jorge Zepeda sostuvo que “los hechos importante se ven el el tiempo, y el tiempo dirá que este día ha sido histórico. Llega una visión distinta a la sala, una mirada que beneficiará a todos, sin duda”.

La ministra Letelier, quien asumió en la vacante producida por el fallecimiento del ministro Carlos Aránguiz en enero, es la octava integrante en el máximo tribunal del país sumándose a las actuales ministras Rosa María Maggi, Rosa Egnem, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Ángela Vivanco, María Angélica Repetto y Adelita Ravanales.

A fines de abril el Presidente Sebastián Piñera envió al Senado el oficio con el que propuso que la hasta entonces ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel se integrara al máximo tribunal. La propuesta fue aprobada por unanimidad en la Cámara Alta.

Letelier es abogada de la Universidad Católica y se desempeñó en el mundo privado hasta 1981, año en que ingresó al Poder Judicial. En 1993 fue designada jueza del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago y permaneció en el cargo hasta 2002 cuando, durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, fue nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, instancia de la que además fue presidenta.