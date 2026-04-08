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    Mariachis, el cumbiero Jordan y tablas gourmet: los festivos gastos municipales que la Contraloría puso bajo la lupa

    La Contraloría denunció a un grupo de municipios por altos desembolsos de dinero en conceptos como eventos y celebraciones.

    Por 
    Luciano Jiménez

    Un nuevo informe de la Contraloría General de la República causó revuelo en el mundo municipal luego de que se revelara que entre 2024 y 2025 algunos municipios gastaron cerca de $31 mil millones en compras asociadas a celebraciones. El Consolidado de Información Circularizada (CIC) detalló aquellos municipios que gastaron más de $360 millones, lo que además despertó fuertes reproches por algunas comunas que cuentan con una baja población.

    La Tercera indagó en las compras públicas realizadas por dichos municipios asociadas a celebraciones, para ver en qué se gastaron los recursos.

    Un caso emblemático, por ejemplo, fue el de Río Verde (Magallanes) que aunque tiene solo 102 habitantes, gastó $100.150.869, lo que da un promedio de $981.871 por persona.

    La Contraloría General de la República. Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

    El 2025, el municipio desembolsó $51.599.590 por el “servicio de producción de eventos para actividad aniversario comunal Río Verde 2025 - Fiesta emblemática de tradiciones patagónicas”. Dentro de la licitación del evento, parte del dinero gastado consideraba un show de “música mexicana estilo mariachi” además de un show de 60 minutos del cantante Jordan “ícono de la cumbia chilena” o alguien de su perfil, además de considerar animadores y distinguir a tres vecinos en su calidad de “ilustres”. En cuanto a alimentación, se consideraron “tablas gourmet” con carnes a las brasas, embutidos de “salchichas marca Llanquihue”, mariscos, sushi, ceviche y una variedad de 400 postres.

    Otro evento del municipio fue el “servicio de producción de eventos para actividad Navidad en familia” por $21.497.350 el que incluyó un show de corpóreos, un viejito pascuero y alimentación incluyendo pizzas, minicompletos, choripán, muffins, helados, entre otros.

    En Río Verde entre agosto del 2025 y a la fecha la proveedora Karol Ulloa Urtubia se ha adjudicado contratos por $191.781.889 por éstos y otros eventos, como talleres, y encuentros de comunidades rurales, ecuestres y de “casas rodantes”.

    La contralora Dorothy Pérez. FOTO: Dedvi Missene. Dedvi Missene

    Otra comuna en la mira de Contraloría es Alto Hospicio (Tarapacá) por haber sido la que más gastó: $624.739.962 en total entre el 2024 y el 2025. Dentro de sus compras del 2025 gastó $9.362.920 para el banquete navideño del “Programa Comunidad Crece”. Según la licitación, esto contemplaba brochetas de carne, pocillos de mariscos y ceviche, una tabla de “finos quesos”, porciones de brazo de reina, entre otros.

    La celebración de año nuevo costó $7.140.000, hubo una exposición de clubes de adulto mayor por $4.231.640 y otro evento también para ese segmento etario con un banquete para promover sus derechos por $4.213.790.

    Un evento de mayor costo para Alto Hospicio es la actividad Carnaval Alto Hospicio. De hecho ya para el 2026 -año que no fue indaga por Contraloría- figuran los servicios de producción del carnaval de ese año con un costo de $113.312.000. En las bases de la licitación se contempla contratar como animador a un “rostro de TV nacional o internacional” además de un cantante y un artista local.

    También en la mira de Contraloría está Sierra Gorda (Antofagasta) pues gastó $297.290.560 teniendo 1.472 habitantes. En sus compras figura el 2025 un total de $ 5.866.700 por el evento “Recuerdo de Amores y Alegría”, el cual contempla gastos como premios, gift cards y bingo.

    Hubo eventos por el mes de la mujer ($4.153.100), el “sunset juvenil” ($3.451.000), “fogón juvenil” ($3.391.500), entre otros.

    En Camarones se gastaron $171.265.549 con 861 habitantes durante ese periodo. El 2025 se desembolsaron $94.999.999 por el concepto “producción de eventos fiesta de la vendimia”. Además en septiembre del año pasado estuvo el evento de “Fiestas Patrias” por un total de $30.999.999, el cual contemplaba una presentación de grupos folclóricos, el solista Mauricio Villavicencio y el grupo de música tropical Villa Orquesta, entre otros gastos.

    Otro municipio en la mira -Laguna Blanca (Magallanes) con 269 habitantes- gastó $22.279.894 bajo el concepto “jineteadas” del “festival de la esquila” del 2025, y $11.450.000 en el “encuentro aniversario Villa Tehuelches”, entre otros conceptos. Mientras que Torres del Paine con 203 habitantes

    Cabe destacar que en el informe de la Contraloría hubo municipios -como Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, Huara, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte- que registraron una diferencia superior a $90 millones entre el gasto de celebraciones y el destinado a asistencia social. Además se identificaron gastos para celebraciones en particular como el Día de la Trashumancia, Día del Juego, Día del Artesano, Día del Artista Local, Día del Circo, Día del Payador, Día del Químico Farmacéutico, Día de la Amistad, Día de la Cuidadora, Día de la Sonrisa, Día de la Primavera, Día de la Solidaridad, Día de las Mascotas, Día de “los que pasamos agosto”, Día de Pascua, Día del Perro, Día del Profesional, Día del Títere y Día del Rock, por un total de $136.489.150.

    Más sobre:Contraloría General de la RepúblicaMunicipiosCelebraciones

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