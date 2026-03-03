Marisol Rojas y Silvana Donoso: las ministras que asumieron como presidentas de las cortes de Santiago y Valparaíso

Este lunes, la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marisol Rojas Moya, asumió la presidencia del tribunal de alzada por el año judicial 2026.

La ministra Rojas Moya es la primera mujer en asumir la presidencia del tribunal de alzada más importante del país desde 2018, año en que lo ejerció la ministra Dobra Lusic Nadal.

La abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y con 38 años de servicio en el Poder Judicial, la magistrada inició su carrera como oficial tercero del 30° Juzgado Civil de Santiago.

Antes de ser nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, en septiembre de 2012, fue relatora de la corte capitalina, jueza del 28° Juzgado Civil de Santiago y relatora de la Corte Suprema.

Por otro lado, también este lunes, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Silvana Donoso Ocampo asumió la presidencia del tribunal de alzada porteño.

En la ceremonia se le vio luciendo una polera negra con la consigna “Señorías, nos falta calle”.

La jueza, reconocida como feminista, enfrentó una acusación constitucional por su rol en la libertad condicional de Hugo Bustamante.

La magistrada, egresada en 1989 de la Universidad Católica de Valparaíso, es media hermana del abogado Samuel Donoso.

Su carrera partió en 1990 como relatora de la Corte de Apelaciones, ha sido también relatora de la Corte Suprema y desde 2015 es jueza titular de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El género femenino estará también representado este año en las presidencias de los tribunales de alzada de Copiapó con la ministra Erika Villegas Pavlich; Rancagua con la ministra Marcela de Orúe Ríos; Chillán con la ministra Paulina Gallardo García; Temuco con la ministra María Georgina Gutiérrez; Valdivia con la ministra Karina Ormeño Soto; y Coyhaique con la ministra Natalia Rencoret Oliva.