Más de 100 personas obtuvieron en 2025 becas de magíster y postdoctorado en el extranjero que el gobierno suspenderá

El ajuste presupuestario del 3% exigido por el Ministerio de Hacienda a todo el resto de las carteras del gobierno de José Antonio Kast ya muestra efectos concretos, particulamente en la formación de capital humano avanzado: el Ministerio de Ciencia decidió recortar becas para estudios en el extranjero durante este año.

La propia ministra, Ximena Lincolao, lo explicitó ante la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados este lunes: uno de los focos del ajuste estará en los magíster y postdoctorados en el extranjero, dos líneas históricamente clave en la internacionalización de investigadores chilenos.

Cabe destacar, eso sí, que estas becas han ido a la baja en los últimos años. En magíster en el extranjero el sistema pasó de 217 becas en 2022 a 136 en 2023, y luego a 78 en 2024. Para 2025 se proyectaron 80 cupos. En postdoctorado, la contracción es igualmente significativa. De 57 becas para estudios internacionales en 2022 se bajó a 27 en 2023 y a 22 en 2024. En suma, el año pasado eran 102 becados de magister y postdoctorado fuera de Chile . Según dijo Lincolao, cada becado implica desembolsar entre 60 y 80 millones de pesos, más un seguimiento del profesional durante al menos 16 años.

Por su parte, las becas de doctorado, que el gobierno anunció que buscan priorizar en suelo chileno y mantener en el extranjero, tampoco escapan a la tendencia a la baja. Las becas para estudiar en el extranjero cayeron de 231 en 2022 a 118 en 2023, 113 en 2024 y 49 en 2025.

“Hemos decidido que los magíster fuera del país y los postdoctorados fuera del país, en este minuto, cuando vemos todas las prioridades del país y el dinero que tenemos, es algo que se puede reducir para no hacerlo en otras áreas”, sostuvo la ministra ante la Cámara. La decisión es, inicialmente, temporal para evaluarlas y supeditadas a más recursos.

Tras el ajuste, el MinCiencia va a quedar con un presupuesto de unos 563 mil millones de pesos, según anunciaron desde la cartera. Para esto, la autoridad confirmó la suspensión temporal de las becas de magíster y de postdoctorado en el extranjero.

“Es importante precisar que Becas Chile corresponde íntegramente a formación en el extranjero. En este contexto, y a partir de observaciones de la Dirección de Presupuestos, se ha decidido la suspensión de estos programas con el fin de evaluarlas”, comentó la ministra Lincolao.

El argumento central del Ejecutivo es que el contexto cambió. Según Lincolao, estas becas se crearon en un ciclo económico más favorable, con crecimiento sobre el 6% y mayores ingresos por royalty minero, y en un momento en que la oferta académica local era limitada.

Hoy, planteó, el país cuenta con más programas de posgrado y mejores capacidades internas, lo que permitiría redirigir los recursos. “La idea es reforzar nuestras universidades”, afirmó, apuntando a que el financiamiento internacional se concentre en áreas donde el retorno académico sea mayor.

Sin embargo, la decisión tiene implicancias. Cada beca menos es un estudiante que deberá financiar por cuenta propia -o desistir- de estudiar en el extranjero. Otro es el efecto en la inserción internacional de la ciencia chilena, históricamente apoyada en la formación en universidades extranjeras.

A ello se suma un elemento que la ministra reconoció como déficit del sistema: la falta de datos sobre el perfil socioeconómico de los beneficiarios. “No podemos medir movilidad social”, admitió, poniendo en duda uno de los argumentos habituales para sostener este tipo de políticas.

Dudas

La resistencia a la medida es inmediata. “La decisión es un aumento de la precarización del sector”, afirma Marianela Aravena, presidenta de la Asociación Nacional de Investigadores de Postgrado (ANIP). “Existe un aumento considerable en el número de estudiantes de doctorado desde 2020, período en el cual las becas, como la Beca Chile, fueron reducidas y nunca se recuperaron”, acusa.

A pesar de un aumento en la matrícula de posgrados, las oportunidades de financiamiento no han seguido el mismo ritmo. Aravena agrega que muchos estudiantes de doctorado ahora se encuentran realizando sus estudios sin el apoyo de becas, lo que los obliga a trabajar, a veces precariamente.

El problema radica, según la ANIP, en la falta de equilibrio entre los beneficios otorgados en el extranjero y los que se proporcionan en Chile. “Si disminuimos los beneficios hacia el exterior, se deben aumentar los nacionales”, insiste.

Según datos de la ANID, cada año se entregan cerca de 350 becas Chile para estudiar al interior del país, mientras que los doctorados en territorio nacional fluctúan entre las 800 y 1.000 asignaciones por año.

Frontis de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

El ajuste a las becas no es la única señal de estrechez. También se reducirá el número de concursos de investigación, como los Anillos Temáticos, y se reorganizarán instrumentos como el concurso de Innovación en Educación Superior (InEs), que sería absorbido por el Programa de Financiamiento Estructural I+D+i Universitario. Todo bajo una lógica de “optimización” del gasto.

Pese a ello, el gobierno insiste en que no habrá recortes directos a la ciencia. “No cortamos ningún programa que vaya a los científicos o a los centros de investigación”, aseguró Lincolao.

Ante esto, Ximena Báez, presidenta de la Red de Investigadoras, comenta que están alerta a los cambios “y nos preocupan las señales de recortes y ajustes que se están dando. Este recorte a instrumentos, contrario a lo que menciona la ministra, sí afecta directamente a los investigadores y al desarrollo del país”.

De igual forma, se muestra preocupada de que este recorte se extienda a otros proyectos que “en especial a los InEs Género que han tenido una labor fundamental en las universidades para avanzar en equidad de género, un tema que para las autoridades parece no importarles”. Según remarca, esto se ve con los cierres de Unidades de Género de varios ministerios. “Es un tema que queremos conversar con la ministra y ya hemos solicitado reunirnos”, agrega.

En la interna del ministerio, este espíritu de austeridad se ha visto también en su administración. Entre otras cosas, se plantea la posibilidad de mantener -o fusionar- solo un equipo de gabinete para la ministra y para la Subsecretaría de Ciencia. Además, durante la última semana desvincularon al jefe de Tecnología de la Información y a la jefa de la Dirección de Administración y Finanzas subrogante. Otro que fue desvinculado y alcanzó a estar solo una semana fue el ciudadano boliviano, Gonzalo Quiroga Soria, denunciado por corrupción durante su paso por el Ministerio de Planificación en su país natal.