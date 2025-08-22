Más de 32 mil clientes se mantienen sin servicio eléctrico en la Región Metropolitana en medio de lluvias

Debido a las precipitaciones que afectan a la zona centro y sur del país, más de 32 mil clientes se mantienen sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana.

De acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en la zona metropolitana son 32.614 usuarios que se mantienen sin el servicio. Dentro de la capital, las comunas más afectadas son Santiago, con 7.329 afectados; Pedro Aguirre Cerda con 4.623 y Cerro Navia con 4.408 usuarios sin suministro.

De acuerdo al organismo, la falta del servicio afecta a 24 comunas, algunas en menor medida como Ñuñoa, con 777 afectados, Renca con 666 y El Bosque con 287.

Con todo, de acuerdo al último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred), el número de clientes afectados a nivel nacional, supera los 55 mil.

Así lo confirmó la directora del Senapred, Alicia Cebrián, quien detalló que “según los antecedentes proporcionados por la SEC hay más de 55 mil clientes sin suministro a nivel país, siendo la RM la que registra cerca del 50% de esta afectación”.

Entre las regiones afectadas, está la de O’Higgins, con 6.347 usuarios afectados, Valparaíso con 2.791, Coquimbo con 1.908 y La Araucanía con 1.354. También hay cortes en Ñuble, Los Ríos, Los Lagos, Maule y Biobío.

La autoridad también informó que debido a los pronósticos y antecedentes técnicos, se decretó alerta amarilla para la RM, al igual que para las provincias de Colchagua y Cachapoal, en la Región de O’Higgins, y las provincias de Los Andes y San Felipe, en la Región de Valparaíso, la que se mantendrá vigente hasta que las condiciones lo ameriten.