Más de 96 mil beneficiarios: Junaeb inicia despacho de computadores de la Beca TIC 2026 a estudiantes de todo el país

El director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, ordenó el envío a todo Chile de los 96 mil 100 computadores que se distribuirán a estudiantes de séptimo básico en el país, a través de la Becas Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) 2026.

Peña se trasladó a las bodegas donde se almacenan los equipos, donde realizó una inspección de cada una de las etapas de la cadena productiva, que incluye la instalación de softwares e impresión laser, entre otros preparativos. Además, revisó las condiciones de almacenaje y despacho de los equipos.

Luego detalló que “esta es una inversión pública de más de 34 mil millones de pesos que se traduce en equipos de calidad real para los estudiantes, ya que cada computador cuenta con procesador N150 de última generación, disco sólido de 128 GB, pantalla Full HD y 12 meses de conexión gratuita a internet”.

Además, destacó que cuentan con “un sistema de rastreo en caso de robo, enlaces a herramientas de inteligencia artificial y más de 65 programas educativos de inglés, ciencias, matemáticas e historia, entre otras áreas”.

Los computadores serán entregados a estudiantes de séptimo año básico de establecimientos públicos y de forma focalizada a alumnos de particulares subvencionados, priorizando a aquellos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y quienes estén bajo el cuidado del Estado y los más vulnerables.

A ellos, se suman quienes cursan tercer nivel básico de Educación para Jóvenes y Adultos (EJA). Todo, con el objetivo de apoyar su trayectoria educativa y promover la inclusión digital.

El despacho de los equipos se extenderá durante las próximas semanas hasta cubrir la totalidad de las regiones del país y serán los propios establecimientos educacionales los encargados de informar a sus comunidades escolares las fechas exactas en que cada estudiante recibirá su equipo.