    Meteorología emite aviso por altas temperaturas: afectará a cinco regiones desde el lunes

    Regirá entre la tarde del lunes y la noche del martes, con temperaturas que podrían superar los 33 grados.

    Joaquín Díaz

    De acuerdo con un aviso emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se prevé un evento de altas temperaturas para sectores de la zona centro-norte del país, asociado a una dorsal en altura, el que se extenderá desde la tarde del lunes 15 hasta la noche del martes 16 de diciembre.

    La condición afectará a distintas zonas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, con máximas que podrían superar los 30 grados en sectores interiores.

    Región de Coquimbo

    En esta región, las temperaturas más altas se concentrarán en la cordillera de la costa y en la precordillera. En el litoral, las máximas se ubicarán entre 22 y 24°C tanto el lunes como el martes.

    En la cordillera de la costa se esperan valores de 29 a 31°C, mientras que en la precordillera y valles precordilleranos las temperaturas podrían alcanzar entre 31 y 33°C en ambas jornadas.

    Región de Valparaíso

    Para el litoral, se pronostican temperaturas entre 23 y 25°C durante los dos días. En la cordillera de la costa, las máximas oscilarán entre 32 y 34°C, mientras que en la precordillera y valles precordilleranos se esperan temperaturas de hasta 33 a 35°C, especialmente durante el martes.

    Región Metropolitana

    El evento de calor se dejará sentir principalmente el martes 16. En la cordillera de la costa se estiman temperaturas entre 31 y 33°C, mientras que en el valle y la precordillera los termómetros podrían marcar entre 32 y 34°C.

    Región de O’Higgins

    En esta zona, las temperaturas más altas se registrarían también el martes. En la cordillera de la costa se esperan máximas de 29 a 31°C, mientras que en el valle y la precordillera los valores podrían situarse entre 31 y 33°C.

    Región del Maule

    Finalmente, en la Región del Maule se pronostican temperaturas de 28 a 30°C en la cordillera de la costa, mientras que en el valle y la precordillera las máximas alcanzarían entre 31 y 33°C durante la jornada del martes.

    Más sobre:DMCMetereologíaAltas temperaturasCalorRegión de CoquimboRegión de ValparaísoRegión MetropolitanaRegión de O´HigginsRegión del Maule

