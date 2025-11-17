Metro de Santiago: se normaliza el servicio en línea 1 tras interrupción que tuvo cuatro estaciones sin servicio

Durante la mañana de este lunes, Metro de Santiago informó de una interrupción en el servicio en cuatro estaciones de la Línea 1, debido a una persona en las vías.

Según dieron a conocer, las estaciones La Moneda, U. de Chile, Santa Lucía y U. Católica estuvieron sir servicio por cerca de una hora y treinta minutos.

Cerca de las 7:00 horas de la mañana se produjo el incidente que mantuvo el servicio en Línea 1 funcionando sólo entre San Pablo - Los Héroes y Baquedano - Los Dominicos.

A las 8:30 horas desde Metro anunciaron la normalización del servicio.

08:30 hrs. 🟢Se normaliza el servicio de trenes en #L1. — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 17, 2025

Ante la contingencia desde Red Movilidad anunciaron un refuerzo en superficie en el eje Alameda-Providencia, entre Los Héroes y Tobalaba.

Debido a los hechos se registraron grandes aglomeraciones de personas en estaciones como Baquedano.