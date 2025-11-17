Metro de Santiago: se normaliza el servicio en línea 1 tras interrupción que tuvo cuatro estaciones sin servicio
Por más de una hora las estaciones La Moneda, U. de Chile, Santa Lucía y U. Católica estuvieron sir servicio.
Durante la mañana de este lunes, Metro de Santiago informó de una interrupción en el servicio en cuatro estaciones de la Línea 1, debido a una persona en las vías.
Según dieron a conocer, las estaciones La Moneda, U. de Chile, Santa Lucía y U. Católica estuvieron sir servicio por cerca de una hora y treinta minutos.
Cerca de las 7:00 horas de la mañana se produjo el incidente que mantuvo el servicio en Línea 1 funcionando sólo entre San Pablo - Los Héroes y Baquedano - Los Dominicos.
A las 8:30 horas desde Metro anunciaron la normalización del servicio.
Ante la contingencia desde Red Movilidad anunciaron un refuerzo en superficie en el eje Alameda-Providencia, entre Los Héroes y Tobalaba.
Debido a los hechos se registraron grandes aglomeraciones de personas en estaciones como Baquedano.
