Militar del Ejército es agredido en Colchane por migrantes que ingresaron de forma irregular al país

Momentos de alta tensión sufrió un militar en un Puesto de Observación Fronterizo en la Jefatura de Área “Tarapacá” en Colchane, luego que un grupo de migrantes lo agredieran a piedrazos.

Según reveló radio Cooperativa, el hecho ocurrió la madrugada de este jueves, cuando el efectivo perteneciente a la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco” se encontraba dentro del puesto de observación.

Desde el Ejército señalaron a La Tercera que el militar fue agredido con “piedrazos en brazos y piernas, por un grupo de seis migrantes que ingresaban al territorio nacional por un paso no habilitado".

Ante esta situación, el uniformado habría aplicado los protocolos de seguridad correspondientes, “empleando técnicas disuasivas según las Reglas de Uso de la Fuerza”, precisaron desde la institución castrense.

De esa forma, al verse amenazado procedió a utilizar armamento no letal, específicamente una escopeta antidisturbios.

Con esta acción, los migrantes habrían escapado hacia territorio boliviano, mismo sector desde donde habían ingresado de forma irregular al país.