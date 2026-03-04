Millonario robo a tienda de ropa deportiva en mall Plaza Egaña

Un millonario robo con fuerza se efectúo durante la noche de este martes a una tienda ubicada al interior del Mall Plaza Egaña, en la Reina.

Un grupo de cinco individuos, vestidos con overoles azules, lograron sustraer prendas avaluadas en 70 millones de pesos tras ingresar al local mediante un forado.

El incidente se registró cerca de las 23:00 hrs. en el centro comercial ubicado en avenida Larraín N°5862.

Carabineros llegó al lugar tras recibir las denuncia del personal de seguridad ciudadana, quienes relataron haber sorprendido a los asaltantes en pleno acto delictivo. Al ser descubiertos por los guardias, el grupo huyó en un vehículo.

Tras la fuga, personal de Carabineros realizó un recorrido por las instalaciones, constatando que los sujetos habían efectuado el robo por medio de un forado en una pared de volcanita para acceder directamente a la tienda Columbia .

El encargado del establecimiento realizó un balance preliminar de las pérdidas, estimando que el valor de las prendas sustraídas asciende a los $70.000.000.

Por instrucción del fiscal de turno, la investigación quedó a cargo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.