Mineduc y alternativa de exámenes libres para alumnos sin matrícula: “Si alguien lo comunicó, ciertamente fue un error”

Este viernes, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, abordó en conversación con Radio Duna las estimaciones que darían cuenta de más de 3 mil estudiantes que se encontrarían sin matrícula en el país, cifra que fue descartada desde el Ministerio de Educación.

Al respecto, la autoridad de Educación indicó que aún no pueden dar un número específico de cuántos estudiantes se quedarán sin matrícula ya que -si bien las clases comenzaron oficialmente- esa cifra “está moviéndose todavía” pues aún hay un grupo de niños que todavía no se matriculan que quedan de alguna manera no asignados, o no están conformes con la asignación que les tocó en el sistema y están esperando “que corra la lista”, similar a lo que ocurre con las postulaciones a las universidades.

En cuanto al origen de esa cifra de 3 mil estudiantes, la subsecretaria indicó que lo desconoce.

“Yo no sé quién hace el cálculo y no sé con qué antecedentes se hace (...) una cifra que nosotros sí hemos dado, y quizás desde ahí se ha explicado, se extrapoló, es que hay alrededor de 1.700 niños que están matriculados en dos establecimientos (...) quizás alguien hizo un cálculo de edad o que era doble matrícula, multiplicar eso por dos, no sé, la verdad. Nosotros no hemos dado el cálculo”, indicó.

Sobre cuándo tendrán una cifra definitiva, la subsecretaria indicó que esperan que sea durante este mes.

“Estamos trabajando para que esto esté resuelto durante marzo, ya no más allá, porque también entendemos la angustia de las familias que esto no puede extenderse más allá de marzo”, expresó.

Asimismo, y consultada sobre si se está considerando la alternativa de exámenes libres para aquellos alumnos que no consigan matricula, la subsecretaria fue tajante en señalar que esa “no es la metodología en que estamos abordando esto”

“De hecho, quiero ser bien clara en eso, que nosotros de hecho hemos instruido a las seremías que no es esa la respuesta, no es la forma en cómo se va a abordar esto”, indicó. “No sé tampoco quién comunicó eso. Si es que alguien lo comunicó, ciertamente fue un error”.

En este sentido, expresó que esa no es la propuesta que están entregando, “sino todo lo contrario”, ya que están trabajando para generar los cupos.

“De hecho, nosotros estamos, desde que asumimos el gobierno, en un plan de fortalecimiento de la matrícula. Se han creado más de 13.000 cupos en estos dos años, lo que equivale a crear 26 colegios con matrícula completa (...) son más de 6.000 los cupos que hemos creado en los últimos seis meses”, añadió.

Junto con esto, aseguró que se encuentran “trabajando intensamente” para que nadie quede sin matrícula.

En cuanto a si están considerando otras alternativas para asegurar cupos, la subsecretaria indicó que no se cerraban “a nada que permita fortalecer el resguardo del derecho a la educación de los niños y niñas”

“Pero también quiero poner un dato sobre la mesa: desde el año 2019 se han ingresado 315 solicitudes de apertura de nuevos establecimientos particulares subvencionados. Y de ese grupo, solo 28 no han sido autorizados. Es menos del 10%. Entonces, lo que nos muestran los datos es que no ha habido un problema en la creación. Hasta más del 90% han sido autorizados”, afirmó.

En esta línea, la autoridad de Educación indicó que se encuentran trabajando para publicar a fin de mes en un protocolo para sostenedores que quieran solicitar apertura de nuevos establecimientos bajo esta causal de demanda insatisfecha “de modo de poder facilitar el proceso”

Consultada finalmente sobre la deuda histórica de los profesores y la condonación del CAE, Arratia indicó que se encuentran trabajando para que esos compromisos se puedan cumplir, aunque recordó que eso no quiere decir “que se cumplirán para todos en un momento simultáneo”.