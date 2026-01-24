Ministerio de Ciencia valora decisión de AES Andes de desistir del proyecto INNA por impacto en astronomía

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación valoró públicamente la decisión de AES Andes de desistir del desarrollo del megaproyecto de hidrógeno y amoníaco verde INNA, iniciativa que había generado una amplia controversia por su eventual impacto en el Observatorio Paranal, uno de los centros astronómicos más relevantes a nivel mundial.

A través de la cuenta oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la red social X, se destacaron las declaraciones del ministro, Aldo Valle, quien señaló durante esta jornada: “Valoramos la decisión adoptada por AES Andes de no perseverar en el proyecto de hidrógeno verde INNA, una iniciativa que generó amplio debate por su eventual impacto en el Observatorio Paranal, uno de los centros astronómicos más relevantes a nivel mundial”.

En ese sentido, también expresó que “Chile es potencia astronómica global. Cuidar nuestros cielos resguarda una ventaja científica única y es una responsabilidad con la comunidad científica internacional y con las futuras generaciones. Esta decisión privada le hace bien a Chile, a la ciencia y a toda la humanidad”.

Así, agregó: “Como @GobiernodeChile seguiremos promoviendo un desarrollo sostenible que incorpore la mejor evidencia científica y que armonice innovación, energía y protección del patrimonio natural y científico del país”.

La reacción del Ejecutivo se conoció luego de que la generadora —controlada por la estadounidense AES— informara este viernes que desistió formalmente de seguir desarrollando el proyecto, que contemplaba una inversión cercana a los US$10.000 millones y que se ubicaría en la comuna de Taltal, en la Región de Antofagasta.

En un comunicado, la compañía explicó que la decisión se tomó tras un “detallado análisis de su cartera de proyectos”, precisando que optó por priorizar el desarrollo y construcción de su portafolio de energías renovables y almacenamiento, siguiendo los lineamientos de su matriz en Estados Unidos. No obstante, la empresa recalcó que esta determinación “no cuestiona el valor ni el potencial del desarrollo de la industria del hidrógeno verde para Chile”.

El debate por el impacto astronómico

El proyecto INNA se convirtió rápidamente en un foco de controversia pública luego de que la comunidad científica nacional e internacional advirtiera que su emplazamiento podría afectar de manera irreversible la calidad de los cielos del norte de Chile, fundamentales para la observación astronómica.

El debate escaló incluso al ámbito político. Durante un debate presidencial realizado el 9 de diciembre, los entonces candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara manifestaron posturas contrapuestas frente al proyecto. Mientras la abanderada oficialista respaldó la iniciativa por su potencial en generación de empleo, Kast cuestionó su ubicación y afirmó que, de llegar a La Moneda, privilegiaría la protección de los cielos astronómicos del norte.

“¿Me van a decir por qué quieren instalar una planta de hidrógeno verde que la podrían instalar en el sur?”, señaló Kast en esa ocasión, agregando que “vamos a privilegiar los cielos del norte para la observación astronómica siempre”.

Pese a ello, cercanos a la iniciativa aseguraron que la decisión de desistir responde exclusivamente a razones de negocio y no tendría relación con el cambio de gobierno.

Características del proyecto y nuevo foco de la empresa

INNA contemplaba una producción anual de 264 mil toneladas de hidrógeno verde gaseoso, de las cuales una parte se destinaría a la elaboración de amoníaco e hidrógeno verde líquido. El complejo requería un consumo energético de 1,68 GW y el uso de más de 3.000 hectáreas de superficie.

Tras desistir de la iniciativa, AES Andes informó que continuará enfocada en su estrategia Greentegra, con la que ha incorporado 2.181 MW de generación renovable y almacenamiento, alcanzando que un 70% de su parque energético sea renovable. La compañía proyecta que para 2027 habrá completado un crecimiento renovable superior a los 4.500 MW en el país.

La empresa aseguró, además, que seguirá evaluando nuevas tecnologías y desarrollando soluciones innovadoras en coordinación con las autoridades y las partes interesadas.