SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Ministerio de Seguridad denuncia ante PDI ataque informático que puso en riesgo información confidencial

A 14 días del "hackeo", la Subsecretaría de Prevención del Delito reconoce que el detalle de la vulneración aún es materia de investigación. “No se ha detectado pérdida de información crítica”, señalan sobre el incidente que habría partido en la División de Estudios que maneja información sensible.

José Carvajal VegaPor 
José Carvajal Vega

La mañana del 11 de septiembre los funcionarios del quinto piso de Morandé 360, una de las dependencias de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), observaron algo extraño en sus computadores, a cuyos sistemas no se podía acceder.

Durante la madrugada de ese día, según fuentes de La Tercera, un hackeo a los sistemas de la entidad encabezada por la subsecretaria Carolina Leitao y dependiente del Ministerio de Seguridad estaba en plena ejecución.

Horas después, gran parte de los sistemas del organismo estaban “bajo ataque informático”, y con información secuestrada. A través de un comunicado, la institución, ese día, aseguró que se trató de un “incidente informático” que no afectó información crítica.

Pero a 14 días del ataque, la SPD reconoce que el detalle de la afectación aun es materia de investigación y los servicios electrónicos de la SPD no han sido restituidos por completo. Además de eso, ya existe una investigación tanto interna como una denuncia para buscar a los responsables del ataque informático, así como también para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Así lo confirmó la Subsecretaría de Prevención del Delito a este medio, quienes detallaron que tras el incidente “se reportó de manera inmediata a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), y se hizo una denuncia a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI)". Junto con eso, la entidad también confirmó que ”se ha iniciado un proceso de investigación interno para determinar las responsabilidades correspondientes".

El origen del ataque

El incidente informático reportado la mañana del 11 de septiembre, se trató, según fuentes conocedoras de lo ocurrido, de un ransomware, uno de los malwares (softwares maliciosos) más comunes que afectan a servicios informáticos de instituciones públicas y empresas. Este ataque se registra cuando los hackers secuestran la información de estas reparticiones con el fin de obtener algo a cambio.

Según la misma ANCI, desde junio se han emitido cuatro alertas informáticas por la detección de este tipo de malwares en el país. Sin ir más lejos, el Instituto de Salud Pública (ISP) también fue afectado por este tipo de ataques el 1 de julio.

Desde la Subsecretaría destacan que en este caso una vez detectado el ataque informático, inmediatamente fueron activados los protocolos de contingencias establecidos para estos casos: “Tal como señala el protocolo, algunos servicios fueron interrumpidos temporalmente de manera preventiva, para evitar una mayor afectación de los sistemas”.

Carolina Leitao, subsecretaria de Prevención del Delito. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En esa línea, recalcan que “se logró restaurar la mayoría de los servicios críticos mediante sistemas de respaldo, manteniendo la continuidad operacional de las funciones esenciales”. La entidad también agrega que “hasta el momento no se ha detectado pérdida de información crítica y el detalle de la afectación es materia de las investigaciones pertinentes”.

El ataque -señalan fuentes que saben del caso- habría ingresado por un software de la División de Estudios de la SPD, donde se alojan los servicios de tecnología de la entidad. En esa misma sección se manejan bases de datos de las unidades de encuestas y estudios, de los análisis estadísticos territoriales, de cifras de delitos y de revisión de las políticas públicas.

Aún existen ciertos sistemas del organismo que no están operando y que el grado de afectación sería importante dado que involucra desde softwares administrativos, de gestión del personal y hasta plataformas de información.

Computador - Imagen referencial

Actualmente, y hasta el cierre de esta nota, incluso algunos sitios de la página web de la Subsecretaría de Prevención del Delito no están operativos, como son el área de satisfacción de los usuarios, así como también la parte llamada “Sistemas online”, donde se agrupan herramientas como el Sistema de Registro de Consejos Comunales (Sirecc), el Sistema Integral de Gestión de Proyectos (Sigepra) y el Sistema de Información y Evaluación de Proyectos (Sievap).

Fuentes de gobierno destacan que en el Ejecutivo existe molestia por la forma en la que se ha manejado la situación, el bajo perfil que se le ha dado y la falta de detalles del grado de afectación que no han sido aclaradas.

El apagón informático

Quienes conocen de lo sucedido, agregan que el ataque informático a la SPD es llamativo, dado que se trata de una institución relativamente nueva, con sistemas modernos, pero que recientemente fue migrada desde el Ministerio del Interior al de Seguridad. Lo que podría haber abierto espacio para vulnerabilidades.

Ciberataque / hacker

A raíz del incidente, y en medio de las gestiones para afrontar la situación, el área informática de la repartición debió trabajar y retirar cerca de 40 computadores para analizarlos e intentar recuperar su información.

Además, como ocurre en estos casos, también se debió aplicar un “apagón informático” que se extendió por varios días, con el fin de evitar que el señalado malware se expandiera hacia otras reparticiones. Junto con eso, este miércoles también esa área técnica emitió un informe para dar cuenta de dicho trabajo. La recuperación total de los sistemas podría ocurrir recién el 6 de octubre.

Más sobre:SeguridadSeguridad informáticaMinisterio de SeguridadCiberseguridadSubsecretaría de Prevención del DelitoPDI

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”

“Araucanía Libre”: Kast da a conocer plan de 5 puntos para eliminar la violencia en la región

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación

Eduardo Montero, CEO de Credicorp Capital: “Tenpo está en vías de convertirse en un banco digital, y ya estamos viendo formas de trabajar en conjunto”

Enel escala conflicto con minera de Sergio Weinstein y denuncia “irregularidades” en peritaje geológico

Mercado sube proyecciones de PIB e inversión para 2025 y 2026: expertos lo atribuyen al ciclo electoral

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

2.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

3.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

4.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

5.
Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”
Chile

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”

“Araucanía Libre”: Kast da a conocer plan de 5 puntos para eliminar la violencia en la región

Ausencias, críticas a Jara y “terrorismo” en La Araucanía marcan cumbre agrícola entre Kast y Kaiser

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación
Negocios

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación

Eduardo Montero, CEO de Credicorp Capital: “Tenpo está en vías de convertirse en un banco digital, y ya estamos viendo formas de trabajar en conjunto”

Enel escala conflicto con minera de Sergio Weinstein y denuncia “irregularidades” en peritaje geológico

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña
Tendencias

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima por un boleto a la semifinal de la Copa Sudamericana
El Deportivo

En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima por un boleto a la semifinal de la Copa Sudamericana

La formación de la U que buscará asegurar una millonaria cifra ante Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Buscan hacer historia: la formación confirmada de los Cóndores para la revancha ante Samoa

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca
Cultura y entretención

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

Leonardo DiCaprio y su elogiada nueva cinta: “Adoro los filmes con una gran profundidad conceptual”

El regreso de Kamala Harris: La excandidata presidencial demócrata se desmarca de Biden durante la promoción de su libro
Mundo

El regreso de Kamala Harris: La excandidata presidencial demócrata se desmarca de Biden durante la promoción de su libro

El triple asesinato transmitido por Instagram que remece a Argentina

Radiografía a las visas H-1B y su controversial tarifa de 100 mil dólares

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?