Ministra Orellana afirma que Ejecutivo buscará revertir libertad condicional de agresor de Nabila Riffo

Esta jornada se conoció que la Corte de Apelaciones de Coyhaique oorgó el beneficio de libertad condicional a Mauricio Ortega, quien fue condenado a 18 años de cárcel por el brutal ataque en contra de su expareja, Nabila Rifo, registrado en mayo de 2016 y producto del cual la mujer resultó mutilada y quedó ciega.

Cabe recordar que, en 2017, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique condenó a 26 años de cárcel a Ortega, por el delito de femicidio frustrado.

Sin embargo, la Corte Suprema recalificó luego el delito como lesiones graves gravísimas en un contexto de violencia intrafamiliar, por lo que su sentencia se redujo a 18 años. Tras pasar más de la mitad de este tiempo en prisión, el sujeto pudo optar a la libertad condicional, la que fue aceptada por la justicia.

En este marco, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, anunció que desde la cartera apelarán la decisión de la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, quien dejó en libertad a Ortega y a otros 23 internos que postularon junto a él.

“Lo que vamos a hacer, y ya he instruido a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Priscilla Carrasco) es que apelemos a esta decisión de libertad condicional para que se cumplan los años restantes de condena donde se debe” , señaló la ministra.

Asimismo, agregó que, tras la liberación de Mauricio Orterga, “hemos solicitado medidas extra de protección para la señora Rifo en la ciudad de Coyhaique”.