Nacional

Ministra Orellana valora fallo que revocó libertad condicional de Mauricio Ortega: “Se vulneró el debido proceso”

La titular de la Mujer destacó que desde el gobierno seguirán acompañando a Nabila Rifo tanto en el ámbito juridico como en el social, “adoptando todas las medidas necesarias”.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Dedvi Missene

Esta jornada se conoció que la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso de amparo interpuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y ordenó el reingreso del agresor de Nabila Rifo, su expareja Mauricio Ortega, al Centro Penitenciario de Puerto Aysén.

Con este fallo, además, la comisión de libertad condicional que visó la liberación de Ortega deberá volver a sesionar para analizar la solicitud del condenado, con la debida notificación previa de la víctima.

Tal decisión fue valorada esta tarde por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien relevó que en la decisión adoptada por la Comisión de Libertad Condicional de la Región de Aysénel pasado 7 de octubre, “se vulneró el debido proceso, pues no se la notificó (a Nabila Rifo) válidamente” y que, por tanto, la instancia deberá sesionar nuevamente “debiendo notificar primero a la víctima, tal como exige la ley”.

Mientras esto se resuelve, Ortega -quien fue condenado a 18 años de cárcel por la brutal agresión que dejó ciega a la mujer en 2016- deberá continuar tras las rejas.

Asimimo, la secretaria de Estado recordó que desde su cartera, a través de la Seremi de la Mujer y la dirección regional del SernamEG, “hemos visitado de manera permanente y regular a la víctima y su entorno familiar, y en cuanto nos enteramos del beneficio del condenado, activamos las medidas de seguridad correspondientes”.

Agregó que desde el gobierno seguirán acompañando a Nabila Rifo en los ámbitos juridico y social, “adoptando todas las medidas necesarias”.

Asimismo, destacó que desde la cartera continuarán implementando “correctamente” La Ley Integral de Violencia de Género, “porque precisamente es la que nos permite actualizar y modernizar las gestiones del servicio, para que casos como este no ocurran”.

