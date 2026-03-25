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    Ministra Toledo afirma que en la revisión de decretos medioambientales se están priorizando “los que tienen mayor interés local”

    Tras la polémica por el retiro de 43 decretos medioambientales, la ministra de la cartera aseguró que se están revisando los documentos. "Vamos a hacer una revisión ágil y responsable", sostuvo.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Quién es Francisca Toledo, ministra de Medio Ambiente de Kast

    Una de las primeras polémicas que vivió el gobierno de José Antonio Kast tuvo relación con el Ministerio de Medio Ambiente, cartera liderada por la ministra Francisca Toledo, quien a solo días de haber asumido el cargo envió a la Contraloría General de la República un oficio para retirar 43 decretos supremos que se encontraban en trámite de toma de razón.

    Las iniciativas habían sido presentadas en la gestión de Gabriel Boric y dentro de ellas se encontraba la declaración del monumento natural de la especie pingüino de Humboldt, la Reserva Nacional Salar de Pedernales, y el plan de conservación de las ranitas de Darwin.

    La situación generó críticas desde la oposición y del mundo ambientalista, lo que se tradujo en que el 18 de marzo se reingresara el decreto para conservar las ranitas de Darwin.

    En diálogo con radio Duna, la ministra Toledo explicó que las decisiones que se tomaron los primeros días se enmarcaron “en el contexto de instalación”.

    “Nosotros tenemos un mandato de parte del Presidente de la República de hacer una revisión completa de todo (…) obviamente en ese proceso de revisión también se enmarcan los actos administrativos que están en Contraloría", sostuvo.

    A eso añadió: “Para nosotros es muy prioritario asegurarnos que los distintos documentos, los distintos proyectos internos del Ministerio estén bien diseñados para que cuando se vayan a implementar funcionen bien”.

    En ese sentido, la ministra aseguró que ya se revisaron y reingresaron decretos como “el plan de las metas de artículos electrónicos de la ley REP”, y esperan reingresar esta semana “el plan de descontaminación del lago Villarrica”.

    Respecto al criterio, Toledo precisó que se ha “priorizado a los (decretos) que tienen mayor interés local. Entre esos, por ejemplo, está el plan de descontaminación de Villarrica”.

    "Estamos dando prioridad, vamos a hacer una revisión ágil, vamos a hacer una revisión responsable, por sobre todo", aseveró.

    Con ello, la ministra afirmó que “el desafío es balancear y equilibrar todo esto. No estoy diciendo que sea fácil, es parte del gran desafío y foco del Ministerio del Medio Ambiente (…): Desarrollo sustentable poniendo en el centro a las personas".

    Más sobre:Medio AmbenteMediambienteMinisterioFrancisca ToledoDecretos

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