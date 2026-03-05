SUSCRÍBETE
    Nacional

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Formalmente el Mandatario conversó del asunto con el ministro de Seguridad a inicios de enero. Pese a que cercanos al abogado aseguran que le costó tomar la decisión, por la valoración que tiene del CDE, terminó inclinándose por volver 100% a las labores que realizaba antes de integrarse al gobierno.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    El ministro de Seguridad, Luis Cordero. PABLO VÁSQUEZ R

    A inicios de julio de 2025 el nombre del ministro de Seguridad, Luis Cordero, se instaló como el favorito en La Moneda para ser designado como posible nuevo consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Esto, tras la jubilación del abogado Jaime Varela, quien había dejado el organismo en abril al cumplir los 75 años, la edad máxima para desempeñarse en la entidad.

    En ese momento, tanto en el Ejecutivo como en el CDE se asumía con cierta certeza que sería el abogado experto en derecho público quien se convertiría en el nuevo consejero, pero también se daba por hecho que el nombramiento tardaría, por la posición que tenía como un ministro clave en la administración del Presidente Gabriel Boric.

    De hecho, fue recién a comienzos de enero, de acuerdo con fuentes consultadas por La Tercera, que el Mandatario confirmó formalmente a Cordero sus intenciones de designarlo para que ocupase uno de los doce cupos que tiene el consejo del CDE. Pero en ese momento, según quienes conocieron del planteamiento, el ministro pidió un tiempo para evaluarlo, lo que Boric aceptó.

    La respuesta, comentan fuentes de La Moneda, llegó hace sólo algunos días, en razón de las contingencias que también ha enfrentado el gobierno durante el verano.

    Tras semanas de análisis, y contrario a lo que varios en el Ejecutivo esperaban, Cordero optó por declinar el ofrecimiento del jefe de Estado. Esto, a pesar de que un cupo en el concejo que hoy preside Raúl Letelier es ampliamente codiciado por juristas.

    El interés de abogados de destacada trayectoria se explica, por ejemplo, por la tradición. Este cuerpo colegiado, de consejeros designados por el Ejecutivo, ha sido cuna de importantes juristas de Chile. Lo segundo, el prestigio. En el mundo jurídico se considera un gran desafío el litigar para defender los intereses del Estado. Y, finalmente, porque no requiere dedicación exclusiva. Es decir, los consejeros del CDE pueden hacer clases, mantener sus estudios jurídicos y tomar otros casos con una sola prohibición: no recurrir en contra del Fisco.

    Nada de eso, de todas formas, fue suficiente para terminar de convencer a Cordero, que de acuerdo con quienes han conocido de su decisión, tras el cambio de mando retomará las labores que desarrollaba hasta antes de convertirse en ministro, en enero de 2023. Volverá a sus clases y a estudiar la jurisprudencia de la Corte Suprema -sobre todo de la Tercera Sala-, del Tribunal Constitucional y de la Contraloría.

    En esa conversación con el Mandatario, afirman fuentes oficialistas, el aún secretario de Estado transmitió que se sentía muy honrado de que se le considerara para el cargo, pero también fue claro en los elementos que fueron determinantes para su decisión. Por lo mismo, agregan quienes estuvieron al tanto del diálogo, el Presidente lo entendió.

    Así, formalizada la respuesta, en La Moneda comenzaron la búsqueda de nuevos candidatos, proceso en el que Cordero también ha entregado sus recomendaciones. Y, hasta ahora, quien asoma como nuevo favorito es Jorge Escobar, abogado litigante del CDE y quien ha ejercido como consejero suplente los últimos meses en el cupo de Varela.

    Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Las razones de la negativa de Cordero

    Las mismas fuentes aseguran que la decisión no le fue fácil de tomar. El titular de Seguridad es de quienes le tienen máximo respeto y valoración al CDE, pero llegó a la conclusión de que no era el momento. Y, como pudo recabar este medio, fueron tres los principales motivos por los que decidió decirle que no al Presidente Boric.

    En primer lugar, apunta a que en su rol en el gobierno -situación que para el secretario de Estado es una especie de paréntesis de su carrera de abogado- dejó de publicar sus análisis y columnas sobre fallos judiciales y determinaciones del TC y la Contraloría. Salvo en contadas ocasiones escribió para El Mercurio Legal, por lo que eso es algo que quiere retomar con fuerza. Al igual que sus publicaciones en redes sociales sobre las mismas temáticas.

    Y si bien aquello es algo que podría hacer siendo consejero, la libertad para expresar opiniones que de cierto modo pudiesen ser controversiales no es la misma que estando fuera de cargos públicos. La independencia podría ponerse en entredicho y eso es algo que Cordero querría evitar a toda costa. Por eso fue que luego de darle varias vueltas concluyó que eran tareas incompatibles.

    En segundo lugar, cuando Cordero se desempeñó como ministro de Justicia y el Presidente le consultó su opinión para llenar el cupo que dejó la exconsejera María Inés Horvitz -quien renunció al cargo-, él siempre lo instó a que se inclinara por un funcionario de carrera, como lo era Ruth Israel, quien fue designada por el Mandatario.

    En esta ocasión habría ocurrido lo mismo. Cordero habría vuelto a relevar nombres de funcionarios que ya se desempeñaban en el organismo ante el Presidente para que desde ahí se seleccionara al nuevo consejero.

    En tercer lugar, según dicen quienes han conversado con Cordero del asunto, optó por declinar la designación porque es de quienes creen que no se puede saltar de inmediato desde un cargo político, como el que tiene por estos días, a uno de la envergadura del CDE.

    En esa misma línea el ministro siempre ha dicho que es un fiel creyente de los ritos republicanos y que, para él, se instaló como una máxima que se iría del gobierno cuando terminase el ciclo y, en este caso, eso ocurrirá el 11 de marzo y no antes.

    Más sobre:Luis CorderoGabriel BoricConsejo de Defensa del EstadoCDEJorge EscobarLa Tercera PMRaúl Letelier

