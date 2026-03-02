SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministro de Vivienda anuncia cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional: se entregaron 260 mil viviendas

    El ministro además señaló que quedaron más de 150 mil viviendas en desarrollo.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A menos de dos semanas de que concluya el Gobierno, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, dio a conocer el cumplimiento de la meta del Plan de Emergencia Habitacional, el cual logró entregar exitosamente las 260 mil viviendas comprometidas en el programa de Gobierno de Gabriel Boric.

    De acuerdo a la información entregada por el ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cumplimiento se sustenta en el resultado de diez regiones que alcanzaron su meta local, e incluso la superaron en más del 150% en algunos casos.

    Según explican, se registraron cifras históricas de construcción en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama en comparación con el periodo 2014-2021, mientras que la vivienda pública llegó a aportar el 57% de la inversión inmobiliaria nacional.

    El ministro dio a conocer las cifras en el marco de una visita inspectiva a las obras del proyecto habitacional “Chincol”, en la comuna de Renca, el cual contempla un 93% de avance.

    “Para nosotros como Ministerio este es un día demasiado importante, porque lo que queremos es informar al país que la meta de las 260.000 viviendas ya se ha cumplido. O sea, hoy día podemos decir que 260.000 familias chilenas ya han podido acceder a la vivienda”, señaló.

    De acuerdo a lo que añadió, “a lo menos, vamos a dejar en desarrollo 150.000 viviendas más, de tal forma que en los próximos años, partiendo por este año en adelante, se pueda avanzar mucho más rápido en tener una cantidad significativa de soluciones como requieren las familias chilenas”.

    El ministro, además apuntó que la meta alcanzada “ha sido parte de un acuerdo bastante amplio de todos los sectores. Esto hay que entenderlo como una tarea colectiva, como una tarea de la sociedad, del Estado. Aquí todos los sectores políticos han apoyado el Plan de Emergencia Habitacional y una prórroga se aprobó por unanimidad en ambas cámaras, por cuatro años más, además de los cuatro años de este gobierno, cuatro años más”.

    Más sobre:Plan de Emergencia HabitacionalMinvuCarlos MontesGobiernoGabriel Boric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Aterriza vuelo chárter con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos: dos contaban con orden de detención vigente

    Corte Suprema acoge reclamo de Larrain Vial, Consorcio y Juan Hurtado y anula multas de TDLC en caso de “interlocking”

    Kaiser por nueva propuesta de sala cuna: “El Presidente está tratando de hacer las tareas a última hora”

    El cobre cae en medio del temor en Medio Oriente y los inventarios saltan en Londres y Shanghái

    Tras cita con Kast por cable chino, Presidente Boric viajará este martes por la tarde a Magallanes

    Lo más leído

    1.
    Irarrázaval se transformará en una recreovía nocturna: casi 5 km para la práctica deportiva y actividades recreacionales

    Irarrázaval se transformará en una recreovía nocturna: casi 5 km para la práctica deportiva y actividades recreacionales

    2.
    Gobierno presenta programa Chile Te Cuida y entrega kits a cuidadoras: beneficiaría a 6200 personas en su primera etapa

    Gobierno presenta programa Chile Te Cuida y entrega kits a cuidadoras: beneficiaría a 6200 personas en su primera etapa

    3.
    “Es un acto de solidaridad con el sistema de salud”: Minsal lanza campaña de vacunación 2026

    “Es un acto de solidaridad con el sistema de salud”: Minsal lanza campaña de vacunación 2026

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Servicios

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    Rating del domingo 1 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 1 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Este lunes se paga el Bono Marzo 2026 a nuevos grupos: revisa si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Este lunes se paga el Bono Marzo 2026 a nuevos grupos: revisa si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Ministro de Vivienda anuncia cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional: se entregaron 260 mil viviendas
    Chile

    Ministro de Vivienda anuncia cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional: se entregaron 260 mil viviendas

    Aterriza vuelo chárter con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos: dos contaban con orden de detención vigente

    Kaiser por nueva propuesta de sala cuna: “El Presidente está tratando de hacer las tareas a última hora”

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea
    Negocios

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Corte Suprema acoge reclamo de Larrain Vial, Consorcio y Juan Hurtado y anula multas de TDLC en caso de “interlocking”

    El cobre cae en medio del temor en Medio Oriente y los inventarios saltan en Londres y Shanghái

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    “Mantenemos comunicación directa con los afectados”: la ATP auxilia a los tenistas que quedaron atrapados en Dubái
    El Deportivo

    “Mantenemos comunicación directa con los afectados”: la ATP auxilia a los tenistas que quedaron atrapados en Dubái

    “¿Quieren un autógrafo?“: la picante reacción de Messi después de anotarle al Orlando City en la MLS

    Filtran WhatsApp de Matías Zaldivia que adelantaba el triunfo de la U frente a Colo Colo en el Monumental

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    László Krasznahorkai, el último Nobel de Literatura: “La palabra ‘patria’ ahora es algo pegajoso y sucio”
    Cultura y entretención

    László Krasznahorkai, el último Nobel de Literatura: “La palabra ‘patria’ ahora es algo pegajoso y sucio”

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”

    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    Israel cifra en más de 600 los objetivos atacados en Irán desde el inicio de la ofensiva con Estados Unidos
    Mundo

    Israel cifra en más de 600 los objetivos atacados en Irán desde el inicio de la ofensiva con Estados Unidos

    La opulenta y “segura” Dubai, golpeada por la guerra en Medio Oriente

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers