Ministro de Vivienda anuncia cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional: se entregaron 260 mil viviendas

A menos de dos semanas de que concluya el Gobierno, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, dio a conocer el cumplimiento de la meta del Plan de Emergencia Habitacional, el cual logró entregar exitosamente las 260 mil viviendas comprometidas en el programa de Gobierno de Gabriel Boric.

De acuerdo a la información entregada por el ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cumplimiento se sustenta en el resultado de diez regiones que alcanzaron su meta local, e incluso la superaron en más del 150% en algunos casos.

Según explican, se registraron cifras históricas de construcción en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama en comparación con el periodo 2014-2021, mientras que la vivienda pública llegó a aportar el 57% de la inversión inmobiliaria nacional.

El ministro dio a conocer las cifras en el marco de una visita inspectiva a las obras del proyecto habitacional “Chincol”, en la comuna de Renca, el cual contempla un 93% de avance.

“Para nosotros como Ministerio este es un día demasiado importante, porque lo que queremos es informar al país que la meta de las 260.000 viviendas ya se ha cumplido. O sea, hoy día podemos decir que 260.000 familias chilenas ya han podido acceder a la vivienda”, señaló.

De acuerdo a lo que añadió, “a lo menos, vamos a dejar en desarrollo 150.000 viviendas más, de tal forma que en los próximos años, partiendo por este año en adelante, se pueda avanzar mucho más rápido en tener una cantidad significativa de soluciones como requieren las familias chilenas”.

El ministro, además apuntó que la meta alcanzada “ha sido parte de un acuerdo bastante amplio de todos los sectores. Esto hay que entenderlo como una tarea colectiva, como una tarea de la sociedad, del Estado. Aquí todos los sectores políticos han apoyado el Plan de Emergencia Habitacional y una prórroga se aprobó por unanimidad en ambas cámaras, por cuatro años más, además de los cuatro años de este gobierno, cuatro años más”.