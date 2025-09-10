Ministro Gajardo afirma que primeras modificaciones en Punta Peuco estarán terminadas dentro de este 2025

En la antesala de un nuevo aniversario del Golpe de Estado, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, entregó antecedentes sobre los planes que se tienen para las dependencias del penal Punta Peuco, cárcel donde cumplen condena militares en retiro y exagentes del Estado por violaciones a los derechos humanos en dictadura.

Fue en la última Cuenta Pública cuando el Presidente Gabriel Boric anunció que el penal sufriría readecuaciones en sus instalaciones ubicadas en Tiltil para albergar población penal común.

Tras ese anuncio comenzaron las primeras obras para adecuar el recinto. Al respecto, el ministro Gajardo, en diálogo con Radio ADN, señaló que “dentro de este año se deberían terminar las obras”.

De momento, el ministerio está ala espera de que Contraloría despache el decreto supremo que oficializa la readecuación y que fue enviado a toma de razón a inicios de julio por el Ejecutivo.

En ese escenario, Gajardo precisó que “una vez que terminen las obras y tengamos tomado razón el decreto, se van a poder ya concretizar estas adecuaciones”.

Tal como adelantó La Tercera, la apuesta es que en enero de 2026 se encuentre operativa al menos una primera fase del proyecto, considerando inicialmente la habilitación de cerca de 30 plazas para condenados por delitos comunes.

El titular de Justicia destacó que esperan que en el próximo gobierno se continúe “la senda de lo que hicieron el Presidente Boric y el Presidente Sebastián Piñera. Es decir, terminar con los penales exclusivos para los violadores de los derechos humanos”.

“Y en eso hay dos presidentes de signos distintos que han llevado a ese horizonte los establecimientos penales, de que no haya establecimientos penales para violadores de los derechos humanos, por lo que eso significa, y eso es lo que nosotros esperamos que continúe en los próximos gobiernos”, sostuvo.