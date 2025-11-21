BLACK SALE $990
    Nacional

    Ministro Gajardo expondrá junto a su par de El Salvador en seminario sobre sistemas penitenciarios

    El titular de Justicia y el representante del gobierno de Nayib Bukele analizarán junto a otros expositores los desafíos en materia carcelaria.

    La Tercera
    Jaime Gajardo, ministro de Justicia.

    El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y su par de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, son algunos de los expositores que tendrá el seminario “Diálogo global sobre experiencias y desafíos de los sistemas penitenciarios”, que se desarrollará el próximo lunes desde las 9:00 horas en el auditorio Campus Bellavista de la Universidad San Sebastián (USS) en Santiago para analizar y reflexionar sobre los desafíos en materia carcelaria.

    Con la organización del Centro de Educación Ciudadana de la USS, que dirige el sociólogo y magíster en Ciencias Políticas Rodrigo Ubilla, y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) dentro del marco de una colaboración técnica, el representante del gobierno de Nayib Bukele se referirá al sistema carcelario de su país, mientras que Gajardo abordará los avances y desafíos actuales del sistema penitenciario nacional.

    Además, la experta británica Teresa Clarke, exdirectora de prisiones de West Midlands, presentará la experiencia del sistema penitenciario inglés y sus principales aprendizajes.

    El seminario también contará con dos paneles especializados. El primero, “Lecciones compartidas desde una mirada estratégica”, reunirá al exministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata; al viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia de Paraguay, Rubén Maciel; y a la subsecretaria del Ministerio del Interior de Uruguay, Gabriela Valverde Gómez.

    La segunda parte, caratulada como “Lecciones compartidas desde la política pública”, analizará la experiencia en formación penitenciaria, clasificación de población penal, control interno y mecanismos alternativos a la privación de libertad, contará con la presencia del director nacional del Servicio Penitenciario Federal de Argentina, inspector general Fernando Martínez; el jefe de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria de República Dominicana, Roberto José Santana Sánchez; el director nacional de Gendarmería de Chile, Rubén Pérez Riquelme; y la coordinadora nacional de Justicia Penal Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica, Michelle Mayorga.

    Desde la USS señalaron que el evento es abierto a autoridades, investigadores, profesionales del sector justicia y público interesado en la temática.

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

